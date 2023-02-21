Что добавить в деруны, чтобы они не темнели: действенный совет
Самое простое, вкусное и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их нужно из желтых сортов картофеля – те, которые более ароматны и лучше развариваются. А для того, чтобы деруны не были серыми и забитыми, нужно добавлять только просеянную муку, а в основу – луковый сок, сметану, они не дадут картофелю потемнеть.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных дерунов со сметаной, которые не будут серыми и забитыми мукой.
Совет от кулинара: обязательно добавьте с тесто сметану и лук, они не дадут картофелю потемнеть!
Ингредиенты:
- картофель – 480 г
- лук – 90 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 60 г
- мука – 50 г
- соль – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картошку натрите на мелкой терке. Лук перебейте в блендере.
2. Переложите картофель в миску, добавьте муку, лук, яйцо, сметану, соль и хорошо перемешайте.
3. Разогрейте масло на сковороде, выложите картофель ложкой, обжарьте с двух сторон до готовности.
Подавайте деруны горячими, со сметаной, можно посыпать зеленью.
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