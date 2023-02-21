Самое простое, вкусное и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их нужно из желтых сортов картофеля – те, которые более ароматны и лучше развариваются. А для того, чтобы деруны не были серыми и забитыми, нужно добавлять только просеянную муку, а в основу – луковый сок, сметану, они не дадут картофелю потемнеть.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных дерунов со сметаной, которые не будут серыми и забитыми мукой.

Видео дня

Совет от кулинара: обязательно добавьте с тесто сметану и лук, они не дадут картофелю потемнеть!

Ингредиенты:

картофель – 480 г

лук – 90 г

яйца – 1 шт.

сметана – 60 г

мука – 50 г

соль – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картошку натрите на мелкой терке. Лук перебейте в блендере.

2. Переложите картофель в миску, добавьте муку, лук, яйцо, сметану, соль и хорошо перемешайте.

3. Разогрейте масло на сковороде, выложите картофель ложкой, обжарьте с двух сторон до готовности.

Подавайте деруны горячими, со сметаной, можно посыпать зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: