Пока есть домашние помидоры – из них следует готовить кетчуп, чтобы потом не покупать соус в магазинах. Но если у вас есть сомнения в консистенции и цвете – воспользуйтесь следующей технологией. Кроме традиционных помидоров, стоит добавить еще один простой овощ.

Идея приготовления насыщенного домашнего кетчупа опубликована на странице фудблогеров Татьяны и Виталия с ником vse_vyroste в Instagram. Для цвета и легкого сладковатого вкуса нужно добавить свеклу.

Нарезаем следующие овощи небольшими кусочками:

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помидоры – 2 кг

яблоки – 4 шт (большие, желательно кислые сорта)

лук – 500 г

красная свекла – 500 г

Когда овощи пустили сок добавляем:

соль – 25 г

сахар – 120 г

специи: лавровые листья – 2-3 шт, итальянские специи – 1 ст.л. или хмели-сунели, сухой чеснок – 1 ч.л., душистый перец,

Способ приготовления:

1. Все тушим 20-30 минут до готовности овощей, лишнюю жидкость можно отобрать с помощью сита.

2. Взбиваем погружным блендером, перетираем через сито.

3. В перетертую массу добавляем 120 мл уксуса (9%).

4. Доводим до кипения.

5. Под закрытой крышкой тушим 10 минут.

6. Разливаем по стерилизованным банкам.

7. Закрываем крышками.

8. Укутываем в одеяло до полного охлаждения.

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