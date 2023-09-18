Что добавить в домашний кетчуп, чтобы у него был насыщенный цвет: очень простой ингредиент
Пока есть домашние помидоры – из них следует готовить кетчуп, чтобы потом не покупать соус в магазинах. Но если у вас есть сомнения в консистенции и цвете – воспользуйтесь следующей технологией. Кроме традиционных помидоров, стоит добавить еще один простой овощ.
Идея приготовления насыщенного домашнего кетчупа опубликована на странице фудблогеров Татьяны и Виталия с ником vse_vyroste в Instagram. Для цвета и легкого сладковатого вкуса нужно добавить свеклу.
Нарезаем следующие овощи небольшими кусочками:
- помидоры – 2 кг
- яблоки – 4 шт (большие, желательно кислые сорта)
- лук – 500 г
- красная свекла – 500 г
Когда овощи пустили сок добавляем:
- соль – 25 г
- сахар – 120 г
- специи: лавровые листья – 2-3 шт, итальянские специи – 1 ст.л. или хмели-сунели, сухой чеснок – 1 ч.л., душистый перец,
Способ приготовления:
1. Все тушим 20-30 минут до готовности овощей, лишнюю жидкость можно отобрать с помощью сита.
2. Взбиваем погружным блендером, перетираем через сито.
3. В перетертую массу добавляем 120 мл уксуса (9%).
4. Доводим до кипения.
5. Под закрытой крышкой тушим 10 минут.
6. Разливаем по стерилизованным банкам.
7. Закрываем крышками.
8. Укутываем в одеяло до полного охлаждения.
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