Мясное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка, – котлеты, основой которых может быть абсолютно разное мясо. Для более диетического и легкого варианта подойдет филе, для более сытного – свинина. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш овощи.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных мягких котлет с соусом из сливок, твердого сыра и укропа, которые получатся очень сочными.

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Ингредиенты:

фарш индейки или куриный – 800 г

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Для заливки:

сливки – 200 мл

сыр твердый – 100 г

укроп

Способ приготовления:

1. Все овощи натрите на терке, кабачок хорошо отожмите и добавьте в фарш. Туда же добавьте яйцо, чеснок, перец, соль и все хорошо перемешайте.

2. Влажными руками сформируйте котлеты.

3. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с маслом, с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистой корочки.

4. Заливка: смешайте сливки с тертым сыром, укропом.

4. Готовые котлеты переложите в форму для запекания и залейте соусом. Запекайте в духовке 30 минут при 180 °С.

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