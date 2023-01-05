Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и мягкими: 2 простых ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,1 т.
Домашние котлеты

Мясное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка, – котлеты, основой которых может быть абсолютно разное мясо. Для более диетического и легкого варианта подойдет филе, для более сытного – свинина. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш овощи.

Вкусные домашние котлеты из филе

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных мягких котлет с соусом из сливок, твердого сыра и укропа, которые получатся очень сочными.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • фарш индейки или куриный – 800 г
  • кабачок – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу

Для заливки:

  • сливки – 200 мл
  • сыр твердый – 100 г
  • укроп

Способ приготовления:

1. Все овощи натрите на терке, кабачок хорошо отожмите и добавьте в фарш. Туда же добавьте яйцо, чеснок, перец, соль и все хорошо перемешайте.

Ингредиенты для котлет

2. Влажными руками сформируйте котлеты.

Приготовление котлет

3. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с маслом, с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистой корочки.

Жареные котлеты

4. Заливка: смешайте сливки с тертым сыром, укропом.

Соус для котлет

4. Готовые котлеты переложите в форму для запекания и залейте соусом. Запекайте в духовке 30 минут при 180 °С.

Готовые котлеты с соусом

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