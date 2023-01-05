Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и мягкими: 2 простых ингредиента
Мясное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка, – котлеты, основой которых может быть абсолютно разное мясо. Для более диетического и легкого варианта подойдет филе, для более сытного – свинина. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш овощи.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных мягких котлет с соусом из сливок, твердого сыра и укропа, которые получатся очень сочными.
Ингредиенты:
- фарш индейки или куриный – 800 г
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Для заливки:
- сливки – 200 мл
- сыр твердый – 100 г
- укроп
Способ приготовления:
1. Все овощи натрите на терке, кабачок хорошо отожмите и добавьте в фарш. Туда же добавьте яйцо, чеснок, перец, соль и все хорошо перемешайте.
2. Влажными руками сформируйте котлеты.
3. Обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с маслом, с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистой корочки.
4. Заливка: смешайте сливки с тертым сыром, укропом.
4. Готовые котлеты переложите в форму для запекания и залейте соусом. Запекайте в духовке 30 минут при 180 °С.
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