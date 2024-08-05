Чтобы куриные котлеты получались сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш кабачок, брокколи, сырую тертую морковь.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся с брокколи.

Ингредиенты:

500 г. куриного фарша

1 яйцо

300 г. брокколи

1 лук

соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук, можно просто мелко нарезать.

2. Посолите фарш, добавьте специи и хорошо перемешайте до однородности.

3. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и переложите на застеленный пергаментом противень.

4. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.

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