Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: понадобится всего ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: понадобится всего ингредиент

Чтобы куриные котлеты получались сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш кабачок, брокколи, сырую тертую морковь. 

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Как правильно приготовить вкусные котлеты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся с брокколи. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 500 г. куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 300 г. брокколи
  • 1 лук 
  • соль, сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук, можно просто мелко нарезать. 

Ингредиенты для фарша

2. Посолите фарш, добавьте специи и хорошо перемешайте до однородности.

Готовый фарш

3. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и переложите на застеленный пергаментом противень. 

Приготовление котлет

4. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.

Готовые котлеты

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