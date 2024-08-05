Видео дня
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: понадобится всего ингредиент
Чтобы куриные котлеты получались сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в фарш кабачок, брокколи, сырую тертую морковь.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся с брокколи.
Ингредиенты:
- 500 г. куриного фарша
- 1 яйцо
- 300 г. брокколи
- 1 лук
- соль, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук, можно просто мелко нарезать.
2. Посолите фарш, добавьте специи и хорошо перемешайте до однородности.
3. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и переложите на застеленный пергаментом противень.
4. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 25-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: