Сочные котлеты

Очень часто домашние котлеты получаются не сочным, и невкусными. Для того, чтобы котлеты были сочными, в фарш нужно добавить тертый кабачок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких, сочных куриных котлет с тертым кабачком.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 г

Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)

Лук – 1 шт. (небольшая)

Укроп – по вкусу

Сметана – 2 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец, куркума – по вкусу

Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкую терку, подсолите и оставьте на 10 минут. Отожмите жидкость, добавьте лук перебитый в блендере вместе с укропом и сметаной.

2. Туда же добавьте яйцо, соль, перец, куркуму и перемешайте.

3. Жарьте котлеты на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки. После переложите их в форму для запекания, добавьте немного сливочного масла и запекайте 25 минут при 200 С.

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