Сочные котлеты

Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент
Очень часто домашние котлеты получаются не сочным, и невкусными. Для того, чтобы котлеты были сочными, в фарш нужно добавить тертый кабачок.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких, сочных куриных котлет с тертым кабачком.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 г
- Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)
- Лук – 1 шт. (небольшая)
- Укроп – по вкусу
- Сметана – 2 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, перец, куркума – по вкусу
- Сливочное масло – для запекания
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на мелкую терку, подсолите и оставьте на 10 минут. Отожмите жидкость, добавьте лук перебитый в блендере вместе с укропом и сметаной.
2. Туда же добавьте яйцо, соль, перец, куркуму и перемешайте.
3. Жарьте котлеты на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки. После переложите их в форму для запекания, добавьте немного сливочного масла и запекайте 25 минут при 200 С.
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