Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Очень часто домашние котлеты получаются не сочным, и невкусными. Для того, чтобы котлеты были сочными, в фарш нужно добавить тертый кабачок.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, мягких, сочных куриных котлет с тертым кабачком.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 г
  • Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)
  • Лук – 1 шт. (небольшая)
  • Укроп – по вкусу
  • Сметана – 2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец, куркума – по вкусу
  • Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкую терку, подсолите и оставьте на 10 минут. Отожмите жидкость, добавьте лук перебитый в блендере вместе с укропом и сметаной.

Фарш для котлет

2. Туда же добавьте яйцо, соль, перец, куркуму и перемешайте.

Сколько жарить котлеты

3. Жарьте котлеты на разогретой сковороде по бокам до золотистой корочки. После переложите их в форму для запекания, добавьте немного сливочного масла и запекайте 25 минут при 200 С.

Готовые котлеты

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