Что добавить в фарш для котлет вместо яйца, чтобы они держали форму: всего один ингредиент
Котлеты – отличный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Готовятся они очень просто, даже новички в кулинарии смогут с первого раза их сделать. Достаточно всего лишь выбрать хорошее мясо для фарша, добавить в меру специй и правильно пожарить или запечь в духовке.
Но если вам уже проелись привычные котлеты, их можно приготовить по-новому, с новыми ингредиентами, которые придадут блюду иной вкус.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусных котлет с картофелем вместо яйца, который был опубликован в Telegram-канале "Real Food". Благодаря ему они будут держать форму.
Кулинары советуют добавить в фарш сырой натертый картофель, если в фарше нет яиц.
Ингредиенты:
Фарш – 500 г
Картофель сырой – 250 г
Лук – 1/2 шт.
Чеснок – 3 зуб.
Соль, паприка, хмели сунели, черный перец – по вкусу
Начинка:
Яйцо отварное – 1 шт.
Сыр – 100 г
Сметана или домашний майонез – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте измельченный лук, чеснок и сырой картофель.
2. Добавьте специи, тщательно перемешайте.
3. Начинка: отварите яйцо, порежьте мелко или натрите на терке и переложите в миску.
4. Сыр также натрите на терке и добавьте туда же.
5. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.
6. Сформируйте руками котлеты, во внутрь положите начинку.
7. Переложите на противень и отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: