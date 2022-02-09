Что добавить в фарш для котлет вместо яйца, чтобы они держали форму: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Фарш для котлет

Котлеты – отличный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Готовятся они очень просто, даже новички в кулинарии смогут с первого раза их сделать. Достаточно всего лишь выбрать хорошее мясо для фарша, добавить в меру специй и правильно пожарить или запечь в духовке.

Но если вам уже проелись привычные котлеты, их можно приготовить по-новому, с новыми ингредиентами, которые придадут блюду иной вкус.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусных котлет с картофелем вместо яйца, который был опубликован в Telegram-канале "Real Food". Благодаря ему они будут держать форму.

Кулинары советуют добавить в фарш сырой натертый картофель, если в фарше нет яиц.

Ингредиенты:

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  • Фарш – 500 г

Свежий картофель

  • Картофель сырой – 250 г

  • Лук – 1/2 шт.

Специи для котлет

  • Чеснок – 3 зуб.

  • Соль, паприка, хмели сунели, черный перец – по вкусу

Начинка:

  • Яйцо отварное – 1 шт.

  • Сыр – 100 г

Приготовление котлет

  • Сметана или домашний майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте измельченный лук, чеснок и сырой картофель.

Фарш с луком

2. Добавьте специи, тщательно перемешайте.

Как приготовить вкусные котлеты

3. Начинка: отварите яйцо, порежьте мелко или натрите на терке и переложите в миску.

Приготовление котлет

4. Сыр также натрите на терке и добавьте туда же.

Фарш для котлет

5. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.

Как приготовить вкусные котлеты

6. Сформируйте руками котлеты, во внутрь положите начинку.

Готовые котлеты

7. Переложите на противень и отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.

Котлеты из фарша

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