Что добавить в фарш для котлет вместо яйца, чтобы они держали форму: всего один ингредиент

Котлеты – отличный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. Готовятся они очень просто, даже новички в кулинарии смогут с первого раза их сделать. Достаточно всего лишь выбрать хорошее мясо для фарша, добавить в меру специй и правильно пожарить или запечь в духовке.

Но если вам уже проелись привычные котлеты, их можно приготовить по-новому, с новыми ингредиентами, которые придадут блюду иной вкус.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусных котлет с картофелем вместо яйца, который был опубликован в Telegram-канале "Real Food". Благодаря ему они будут держать форму.

Кулинары советуют добавить в фарш сырой натертый картофель, если в фарше нет яиц.

Ингредиенты:

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Фарш – 500 г

Картофель сырой – 250 г

Лук – 1/2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Соль, паприка, хмели сунели, черный перец – по вкусу

Начинка:

Яйцо отварное – 1 шт.

Сыр – 100 г

Сметана или домашний майонез – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте измельченный лук, чеснок и сырой картофель.

2. Добавьте специи, тщательно перемешайте.

3. Начинка: отварите яйцо, порежьте мелко или натрите на терке и переложите в миску.

4. Сыр также натрите на терке и добавьте туда же.

5. Добавьте сметану и тщательно перемешайте.

6. Сформируйте руками котлеты, во внутрь положите начинку.

7. Переложите на противень и отправьте в духовку на 30 минут при 180 С.

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