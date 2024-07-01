Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

Диетические и нежирные куриные котлеты можно сделать очень сочными, если добавить в фарш зернышки кукурузы. Овощ имеет приятный сладковатый вкус и много сока, поэтому для изделий это просто идеальное сочетание. К тому же жарятся котлеты очень быстро.

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Идея приготовления куриных котлет с кукурузой и стручковой фасолью опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instgaram. Обязательно добавьте достаточно специй.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • кукуруза (размороженная или консервированная) – 150 г
  • стручковая фасоль – 150 г (предварительно порезать на небольшие кусочки)
  • лук (мелко порезать) – 1 средний
  • яйца – 2 шт.
  • приправа к фаршу – 1 ст. л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

1. К куриному фаршу добавить кукурузу, нарезанную стручковую фасоль, мелко порезанный лук, яйца, соль, перец и специи к фаршу.

2. Все хорошо перемешать руками или ложкой.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

3. На разогретую сковороду налить масло и столовой ложкой выложить котлетки.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

4. Жарить по 4-5 минут с каждой стороны.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: очень простая технология

5. Котлетки переложить в кастрюльку или сковородку, добавить немного воды и на медленном огне тушить под крышкой еще 10-15 минут.

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