Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: вам понадобится всего 2 ингредиента
Куриные котлеты – очень простое, диетическое и быстрое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы они были сочными, добавьте свежие овощи – лук, морковь. А также для сочности блюда кулинары советуют добавлять в фарш тертый сыр.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных куриных котлет с луком, морковью и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 600 г фарша из филе курицы
- 2 зуб. чеснока
- 1 лук
- 1 морковь
- 20 г. мягкого сливочного масла
- 60 г твердого сыра
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сыр натрите на терке. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.
2. На сковороду добавьте растительное масло и хорошо разогрейте. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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