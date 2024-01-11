Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: вам понадобится всего 2 ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
351
Куриные котлеты

Куриные котлеты – очень простое, диетическое и быстрое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы они были сочными, добавьте свежие овощи – лук, морковь. А также для сочности блюда кулинары советуют добавлять в фарш тертый сыр.

Сочные куриные котлеты

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных куриных котлет с луком, морковью и твердым сыром.

Рецепт котлет
Видео дня

Ингредиенты:

  • 600 г фарша из филе курицы
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 20 г. мягкого сливочного масла
  • 60 г твердого сыра
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сыр натрите на терке. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Фарш для котлет

2. На сковороду добавьте растительное масло и хорошо разогрейте. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты