Куриные котлеты – очень простое, диетическое и быстрое в приготовлении блюдо. Для того, чтобы они были сочными, добавьте свежие овощи – лук, морковь. А также для сочности блюда кулинары советуют добавлять в фарш тертый сыр.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных куриных котлет с луком, морковью и твердым сыром.

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Ингредиенты:

600 г фарша из филе курицы

2 зуб. чеснока

1 лук

1 морковь

20 г. мягкого сливочного масла

60 г твердого сыра

2 ст. л. панировочных сухарей

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сыр натрите на терке. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

2. На сковороду добавьте растительное масло и хорошо разогрейте. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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