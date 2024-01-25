Котлеты можно готовить из любого мяса, даже из бобовых и овощей. Для того, чтобы мясные котлеты были сочными и мягкими, кулинары советуют добавлять свежие овощи, твердый сыр.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из куриного фарша, со сливочным маслом, морковью и твердым сыром.

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Ингредиенты:

600 г фарша из филе курицы

2 зубчика чеснока

1 лучок

1 морковь

20 г. мягкого сливочного масла

60 г. твердого сыра

2 ст. л. панировочных сухарей

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке.

2. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а творог натерт на терке. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. На сковороду налейте растительное масло и хорошо разогрейте. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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