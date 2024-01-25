Что добавить в котлеты, чтобы они были сочными: делимся секретами приготовления
Котлеты можно готовить из любого мяса, даже из бобовых и овощей. Для того, чтобы мясные котлеты были сочными и мягкими, кулинары советуют добавлять свежие овощи, твердый сыр.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из куриного фарша, со сливочным маслом, морковью и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 600 г фарша из филе курицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 лучок
- 1 морковь
- 20 г. мягкого сливочного масла
- 60 г. твердого сыра
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чеснок, лук и морковь измельчите в чаше блендера или натрите на терке.
2. Переложите овощи в фарш и добавьте все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а творог натерт на терке. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.
3. На сковороду налейте растительное масло и хорошо разогрейте. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и жарьте на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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