Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

Если готовить котлеты из диетического мяса, курицы или индейки, они могут разваливаться. Все из-за того, что продукт достаточно сухой. Поэтому для того, чтобы изделия держали форму и, при этом, оставались диетическими, в фарш можно добавить кукурузную крупу.

Идея приготовления индюшачьих котлет с кукурузной крупой опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

Ингредиенты:

  • 1 филе куриное или индюшачье
  • 1 кабачок
  • 3-4 средних вареных картофелин
  • пучок зелени по желанию
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  • 1 большая луковица
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. кукурузной крупы
  • соль, перец
  • сушеный чеснок

Способ приготовления:

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

1. Все измельчить в блендере.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

2. Набирать ложкой, класть в муку, слегка обвалять.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

3. Встряхнуть лишнюю муку.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

4. Жарить на среднем огне под закрытой крышкой по 3 минуты с каждой стороны.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент

5. Можно подавать со сметаной и легким салатом.

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