Если готовить котлеты из диетического мяса, курицы или индейки, они могут разваливаться. Все из-за того, что продукт достаточно сухой. Поэтому для того, чтобы изделия держали форму и, при этом, оставались диетическими, в фарш можно добавить кукурузную крупу.

Идея приготовления индюшачьих котлет с кукурузной крупой опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram.

Ингредиенты:

1 филе куриное или индюшачье

1 кабачок

3-4 средних вареных картофелин

пучок зелени по желанию

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1 большая луковица

1-2 зубчика чеснока

1 яйцо

2-3 ст.л. кукурузной крупы

соль, перец

сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Все измельчить в блендере.

2. Набирать ложкой, класть в муку, слегка обвалять.

3. Встряхнуть лишнюю муку.

4. Жарить на среднем огне под закрытой крышкой по 3 минуты с каждой стороны.

5. Можно подавать со сметаной и легким салатом.

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