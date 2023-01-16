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Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и были пышными: очень простой ингредиент
Если готовить котлеты из диетического мяса, курицы или индейки, они могут разваливаться. Все из-за того, что продукт достаточно сухой. Поэтому для того, чтобы изделия держали форму и, при этом, оставались диетическими, в фарш можно добавить кукурузную крупу.
Идея приготовления индюшачьих котлет с кукурузной крупой опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 филе куриное или индюшачье
- 1 кабачок
- 3-4 средних вареных картофелин
- пучок зелени по желанию
- 1 большая луковица
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. кукурузной крупы
- соль, перец
- сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Все измельчить в блендере.
2. Набирать ложкой, класть в муку, слегка обвалять.
3. Встряхнуть лишнюю муку.
4. Жарить на среднем огне под закрытой крышкой по 3 минуты с каждой стороны.
5. Можно подавать со сметаной и легким салатом.
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