Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

Для того, чтобы котлеты были действительно вкусные и сочные, в них не обязательно добавлять хлеб и яйца. Фарш получится нежным и сочным, если положить в него картофель. Масса получится плотной и на сковороде не развалится.

Идея приготовления нежных куриных котлет с картофелем, которые не распадаются,  опубликована на странице фудблогера vistovska_cooking в Instagram. Для блюд вам понадобится всего 5 компонентов.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 шт
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  • картофель – 2 шт средних
  • лук – 1 шт
  • мука – 1 ст.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

1. Все ингредиенты нарезаем средними кусочками.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

2. Кладем в чашу блендера.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

3. Измельчаем в фарш.

4. Формируем влажными руками маленькие котлетки.

Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба

5. Жарим на растительном масле с двух сторон до золотой корочки.

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