Для того, чтобы котлеты были действительно вкусные и сочные, в них не обязательно добавлять хлеб и яйца. Фарш получится нежным и сочным, если положить в него картофель. Масса получится плотной и на сковороде не развалится.

Идея приготовления нежных куриных котлет с картофелем, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера vistovska_cooking в Instagram. Для блюд вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 шт

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картофель – 2 шт средних

лук – 1 шт

мука – 1 ст.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем средними кусочками.

2. Кладем в чашу блендера.

3. Измельчаем в фарш.

4. Формируем влажными руками маленькие котлетки.

5. Жарим на растительном масле с двух сторон до золотой корочки.

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