Видео дня
Что добавить в котлеты, чтобы они не распадались и не горели: без яиц и хлеба
Для того, чтобы котлеты были действительно вкусные и сочные, в них не обязательно добавлять хлеб и яйца. Фарш получится нежным и сочным, если положить в него картофель. Масса получится плотной и на сковороде не развалится.
Идея приготовления нежных куриных котлет с картофелем, которые не распадаются, опубликована на странице фудблогера vistovska_cooking в Instagram. Для блюд вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 шт
- картофель – 2 шт средних
- лук – 1 шт
- мука – 1 ст.л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем средними кусочками.
2. Кладем в чашу блендера.
3. Измельчаем в фарш.
4. Формируем влажными руками маленькие котлетки.
5. Жарим на растительном масле с двух сторон до золотой корочки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: