Домашние котлеты – очень простое, но вкусное и сытное блюдо для сытного обеда, которые можно готовить не только из мяса, но еще и из овощей, рыбы, бобовых. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш овощи, например, морковь, лук, кабачок.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из куриного фарша с морковью, белым хлебом и молоком.

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Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

молоко – 100 мл

белый хлеб без корок – 100 г

соль, перец, специи – по вкусу

панировочные сухари

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Пропустите филе через мясорубку.

2. Почистите овощи, перебейте до однородности в блендере. Добавьте молоко, туда же белый хлеб, снова перебейте.

3. Добавьте в фарш овощную смесь, добавьте специи и хорошо перемешайте.

4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте до золотистости.

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