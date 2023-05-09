Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными и мягкими: делимся простым рецептом
Домашние котлеты – очень простое, но вкусное и сытное блюдо для сытного обеда, которые можно готовить не только из мяса, но еще и из овощей, рыбы, бобовых. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш овощи, например, морковь, лук, кабачок.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из куриного фарша с морковью, белым хлебом и молоком.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- молоко – 100 мл
- белый хлеб без корок – 100 г
- соль, перец, специи – по вкусу
- панировочные сухари
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Пропустите филе через мясорубку.
2. Почистите овощи, перебейте до однородности в блендере. Добавьте молоко, туда же белый хлеб, снова перебейте.
3. Добавьте в фарш овощную смесь, добавьте специи и хорошо перемешайте.
4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте до золотистости.
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