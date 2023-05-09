Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными и мягкими: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Вкусные домашние котлеты

Домашние котлеты – очень простое, но вкусное и сытное блюдо для сытного обеда, которые можно готовить не только из мяса, но еще и из овощей, рыбы, бобовых. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш овощи, например, морковь, лук, кабачок. 

Котлеты из куриного филе

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из куриного фарша с морковью, белым хлебом и молоком. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • молоко – 100 мл
  • белый хлеб без корок – 100 г
  • соль, перец, специи – по вкусу 
  • панировочные сухари 
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Пропустите филе через мясорубку. 

Фарш для блюда

2. Почистите овощи, перебейте до однородности в блендере. Добавьте молоко, туда же белый хлеб, снова перебейте. 

Приготовление основы для котлет

3. Добавьте в фарш овощную смесь, добавьте специи и хорошо перемешайте.

Фарш со специями

4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте до золотистости. 

Готовые котлеты

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