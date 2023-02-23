Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

Куриное мясо достаточно диетическое и не жирное. Поэтому котлеты из него могут получиться сухими. Для сочности в жареную массу стоит добавить один очень простой ингредиент. А от хлеба, который часто кладут в котлеты, лучше отказаться.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • йогурт или майонез – 1 ст.л.
  • мука – 1-2 ст.л.
  • соль, перец, специи
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Способ приготовления:

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

1. Куриное филе нарезаем кубиками.

2. Добавляем соль, перец, специи (можно паприку и сухой чеснок), натуральный йогурт или майонез.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

3. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

4. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

5. Добавляем муку. Перемешиваем.

6. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент

7. Складываем котлеты в кастрюлю и накрываем крышкой. Так они будут очень сочные.

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