Куриное мясо достаточно диетическое и не жирное. Поэтому котлеты из него могут получиться сухими. Для сочности в жареную массу стоит добавить один очень простой ингредиент. А от хлеба, который часто кладут в котлеты, лучше отказаться.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

яйца – 1 шт.

йогурт или майонез – 1 ст.л.

мука – 1-2 ст.л.

соль, перец, специи

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Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем кубиками.

2. Добавляем соль, перец, специи (можно паприку и сухой чеснок), натуральный йогурт или майонез.

3. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

4. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.

5. Добавляем муку. Перемешиваем.

6. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.

7. Складываем котлеты в кастрюлю и накрываем крышкой. Так они будут очень сочные.

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