Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: простой ингредиент
Куриное мясо достаточно диетическое и не жирное. Поэтому котлеты из него могут получиться сухими. Для сочности в жареную массу стоит добавить один очень простой ингредиент. А от хлеба, который часто кладут в котлеты, лучше отказаться.
Идея приготовления сочных рубленых котлет из куриного филе опубликована на странице фудблогера Анны с ником filanna.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 1 шт.
- йогурт или майонез – 1 ст.л.
- мука – 1-2 ст.л.
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезаем кубиками.
2. Добавляем соль, перец, специи (можно паприку и сухой чеснок), натуральный йогурт или майонез.
3. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
4. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.
5. Добавляем муку. Перемешиваем.
6. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.
7. Складываем котлеты в кастрюлю и накрываем крышкой. Так они будут очень сочные.
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