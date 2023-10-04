Куриное мясо достаточно сухое и диетическое. Поэтому если вы хотите приготовить из такого продукта котлеты – следует добавить сочность. Для этого отлично подходит кабачок.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера Оксаны Денисенко (ksusha_denisenko_health) в Instagram. Если подавать из спагетти и легким салатом – получится очень питательный обед.

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Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

кабачок – 1 шт

яйцо – 1 шт

мука – 1 ст.л.

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок.

2. Добавить в фарш.

3. Выбить яйцо.

4. Засыпать муку.

5. Натереть кабачок.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Сформировать котлеты и поджарить на сковороде с каплей растительного масла.

8. Спагетти твердых сортов отварить и смазать сливочным маслом.

9. Очень вкусно подавать с легким овощным салатом.

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