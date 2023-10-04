Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией
Куриное мясо достаточно сухое и диетическое. Поэтому если вы хотите приготовить из такого продукта котлеты – следует добавить сочность. Для этого отлично подходит кабачок.
Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера Оксаны Денисенко (ksusha_denisenko_health) в Instagram. Если подавать из спагетти и легким салатом – получится очень питательный обед.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- кабачок – 1 шт
- яйцо – 1 шт
- мука – 1 ст.л.
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и чеснок.
2. Добавить в фарш.
3. Выбить яйцо.
4. Засыпать муку.
5. Натереть кабачок.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Сформировать котлеты и поджарить на сковороде с каплей растительного масла.
8. Спагетти твердых сортов отварить и смазать сливочным маслом.
9. Очень вкусно подавать с легким овощным салатом.
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