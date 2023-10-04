Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

Куриное мясо достаточно сухое и диетическое. Поэтому если вы хотите приготовить из такого продукта котлеты – следует добавить сочность. Для этого отлично подходит кабачок.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера Оксаны Денисенко (ksusha_denisenko_health) в Instagram. Если подавать из спагетти и легким салатом – получится очень питательный обед.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией
Видео дня

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • кабачок – 1 шт
  • яйцо – 1 шт
  • мука – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

1. Измельчить лук и чеснок.

2. Добавить в фарш.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

3. Выбить яйцо.

4. Засыпать муку.

5. Натереть кабачок.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

6. Всё хорошо перемешать.

7. Сформировать котлеты и поджарить на сковороде с каплей растительного масла.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

8. Спагетти твердых сортов отварить и смазать сливочным маслом.

9. Очень вкусно подавать с легким овощным салатом.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они получились сочными: делимся технологией

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты