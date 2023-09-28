Что добавить в куриные котлеты для лучшего вкуса: получаются очень сытными и сочными
Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Поэтому если вы готовите из него котлеты – следует добавить немного сочности и насыщенности. Для этого отлично подойдут грибы.
Идея приготовления куриных котлет с грибами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_) в Instagram. Подойдут любые грибы.
Ингредиенты:
- 700 г куриного филе
- 300-400 г любых грибов
- 1 большая луковица
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 кусочка белого хлеба, замочить в молоке
- соль, перец
- сливочное масло, масло
- 1 яйцо
- панировочные сухари или мука
Способ приготовления:
1. Грибы и лук нарезать произвольно.
2. Сковороду разогреть, выложить грибы и жарить до румяной корочки.
3. Добавить лук, кусочек масла, соль, перец и жарить до мягкости лука.
4. Через мясорубку перекрутить филе, обжаренные грибы с луком, чеснок и замоченный хлеб.
5. Добавить соль, перец, яйцо и хорошо перемешать.
6. Сформировать котлеты.
7. Обвалять их в муке или сухарях.
8. Сковороду разогреть, выложить котлеты.
9. Обжарить с одной стороны в румяную корку.
10. Перевернуть, убавить огонь и накрыть крышкой. Жарить до готовности.
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