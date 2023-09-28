Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Поэтому если вы готовите из него котлеты – следует добавить немного сочности и насыщенности. Для этого отлично подойдут грибы.

Идея приготовления куриных котлет с грибами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_) в Instagram. Подойдут любые грибы.

Ингредиенты:

700 г куриного филе

300-400 г любых грибов

1 большая луковица

1-2 зубчика чеснока

2 кусочка белого хлеба, замочить в молоке

соль, перец

сливочное масло, масло

1 яйцо

панировочные сухари или мука

Способ приготовления:

1. Грибы и лук нарезать произвольно.

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2. Сковороду разогреть, выложить грибы и жарить до румяной корочки.

3. Добавить лук, кусочек масла, соль, перец и жарить до мягкости лука.

4. Через мясорубку перекрутить филе, обжаренные грибы с луком, чеснок и замоченный хлеб.

5. Добавить соль, перец, яйцо и хорошо перемешать.

6. Сформировать котлеты.

7. Обвалять их в муке или сухарях.

8. Сковороду разогреть, выложить котлеты.

9. Обжарить с одной стороны в румяную корку.

10. Перевернуть, убавить огонь и накрыть крышкой. Жарить до готовности.

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