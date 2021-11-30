Какие ингредиенты добавить в тесто, чтоб выпечка получилась удачной: секреты от Евгения Клопотенко

Чтобы приготовить любое сдобное блюдо, начиняя от простой пиццы и пирожков, заканчивая бисквитом самое главное – сделать хорошее тесто.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте секретами приготовления идеального теста, благодаря которым и сможете сделать пышное, легкое и воздушное тесто.

Мука

Для выпечки можно использовать:

пшеничную

гречневую

ржаную

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цельнозерновую

рисовую

миндальную

Эксперт советует экспериментировать – смешивать несколько видов муки.

"Мне нравится сочетать пшеничную муку с цельнозерновой. Но, чтобы экспериментировать, необходимо знать, что у каждого вида муки есть особенности. Например, если используете в приготовлении ржаную муку или цельнозерновую, то жидкости необходимо больше, так как в них мало клейковины. Бывает и так, что покупаете пшеничную муку одного и тоже производителя много лет и тут одна пачка совсем неудачная – тесто расплывается и из него невозможно ничего приготовить", – отметил Клопотенко.

Сахар

Клопотенко советует использовать для выпечки коричневый, рафинированный сахар, Также можно добавлять мед, стевию и сахарную пудру.

"Стоит учесть, что сладкий ингредиент делает тесто более эластичным. Например, если добавили меньше сахара, чем указано в рецепте, то, скорее всего, тесто будет крутым, больше – может расплываться", – объяснил кулинар.

Яйца

"В зависимости от того, какую часть яйца вы используете для выпечки, получите разный эффект. Например, миссия белка делать тесто воздушным и нежным, а желтка – более эластичным. Если в выпечку добавляете целое яйцо, то оно выполняет функцию скрепления", – рассказал Клопотенко.

Молочные продукты

Именно благодаря молочным продуктам – молоко, кефир, йогурт, сливочное масло, сливки и сыворотка, выпечка не черствеет, остается пышной и ароматной.

"В молочных продуктах содержатся белки, лактоза и молочный жир – именно эти компоненты предотвращают очерствение и, соответственно, увеличивают срок хранения выпечки. Также молочные белки и сахар способны поглощать воду и замедлять ее испарение из корочки, именно поэтому выпечка с молочными продуктами получается мягче, чем приготовленная просто на воде", – объяснил Клопотенко.

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