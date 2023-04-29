Шашлык должен быть не только сочный и нежный, но и обладать аппетитной золотистой корочкой. А это зависит от того, в чем именно вы замаринуете мясо. Для беспроигрышного эффекта следует добавить один простой ингредиент.

О том, как замариновать мясо, чтобы шашлык был золотистым, рассказала фудблогер Анна с ником anna_love90 в Instagram. По этой технологии в маринад добавляется сахар. Он карамелизуется во время жарки. делает мясо мягким и хрустящим сверху.

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Ингредиенты для маринада:

4-5 больших луковиц

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. французской горчицы

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

сок половины лимона

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. хмели-сунели

1 ч. л. смеси перцев

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты.

2. Нарезаем мясо поперек волокон.

3. Нарезаем крупно лук.

4. Смешиваем мясо с маринадом и луком

5. Хорошо перемешиваем руками массирующими движениями.

6. Оставляем на 1 сутки в холодильнике

7. Жарим на мангале.

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