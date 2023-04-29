Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент
Шашлык должен быть не только сочный и нежный, но и обладать аппетитной золотистой корочкой. А это зависит от того, в чем именно вы замаринуете мясо. Для беспроигрышного эффекта следует добавить один простой ингредиент.
О том, как замариновать мясо, чтобы шашлык был золотистым, рассказала фудблогер Анна с ником anna_love90 в Instagram. По этой технологии в маринад добавляется сахар. Он карамелизуется во время жарки. делает мясо мягким и хрустящим сверху.
Ингредиенты для маринада:
- 4-5 больших луковиц
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. французской горчицы
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- сок половины лимона
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. хмели-сунели
- 1 ч. л. смеси перцев
Способ приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты.
2. Нарезаем мясо поперек волокон.
3. Нарезаем крупно лук.
4. Смешиваем мясо с маринадом и луком
5. Хорошо перемешиваем руками массирующими движениями.
6. Оставляем на 1 сутки в холодильнике
7. Жарим на мангале.
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