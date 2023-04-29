Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент

Шашлык должен быть не только сочный и нежный, но и обладать аппетитной золотистой корочкой. А это зависит от того, в чем именно вы замаринуете мясо. Для беспроигрышного эффекта следует добавить один простой ингредиент.

О том, как замариновать мясо, чтобы шашлык был золотистым, рассказала фудблогер Анна с ником anna_love90 в Instagram. По этой технологии в маринад добавляется сахар. Он карамелизуется во время жарки. делает мясо мягким и хрустящим сверху.

Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент
Видео дня

Ингредиенты для маринада:

  • 4-5 больших луковиц
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. французской горчицы
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • сок половины лимона
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. хмели-сунели
  • 1 ч. л. смеси перцев

Способ приготовления:

Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент

1. Смешиваем все ингредиенты.

Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент

2. Нарезаем мясо поперек волокон.

3. Нарезаем крупно лук.

Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент

4. Смешиваем мясо с маринадом и луком

5. Хорошо перемешиваем руками массирующими движениями.

Что добавить в маринад для шашлыка, чтобы была золотистая корочка: один простой ингредиент

6. Оставляем на 1 сутки в холодильнике

7. Жарим на мангале.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты