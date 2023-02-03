Морковь по-корейски является неизменным ингредиентом для многих блюд, или же ее употребляют как самостоятельную закуску. И готовят такой овощ совершенно по-разному. Если вы хотите, чтобы продукт был сочным и ароматным – следует добавить пряное масло.

Идея приготовления сочной и хрустящей моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера с ником lorakvt в Instagram.

Ингредиенты:

700 г моркови

1 средний лук

4 зубчика чеснока

1 ч.л соли

1,5 ч.л сахара

1 ч.л кориандра

черный перец, красный перец по вкусу.

2 ч.л уксуса (5%)

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Способ приготовления:

1. Морковь натираем на специальной терке, добавляем сахар, соль, перемешиваем и оставляем на 10 мин.

2. Посредине делаем небольшую ямку и засыпаем туда перец и кориандр.

3. Обжариваем лук на масле до золотистости, лук выбрасываем (он нужен только для запаха).

4. Заливаем горячим маслом ямку со специями (так они еще больше раскроют вкус и аромат). Перемешиваем.

5. В конце выдавливаем 4 зубчика чеснока, добавляем уксус, перемешиваем, ставим в холодильник на несколько часов.

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