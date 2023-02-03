Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

Морковь по-корейски является неизменным ингредиентом для многих блюд, или же ее употребляют как самостоятельную закуску. И готовят такой овощ совершенно по-разному. Если вы хотите, чтобы продукт был сочным и ароматным – следует добавить пряное масло.

Идея приготовления сочной и хрустящей моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера с ником lorakvt в Instagram.

Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

Ингредиенты:

  • 700 г моркови
  • 1 средний лук
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч.л соли
  • 1,5 ч.л сахара
  • 1 ч.л кориандра
  • черный перец, красный перец по вкусу.
  • 2 ч.л уксуса (5%)
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Способ приготовления:

Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

1. Морковь натираем на специальной терке, добавляем сахар, соль, перемешиваем и оставляем на 10 мин.

Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

2. Посредине делаем небольшую ямку и засыпаем туда перец и кориандр.

Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

3. Обжариваем лук на масле до золотистости, лук выбрасываем (он нужен только для запаха).

Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей

4. Заливаем горячим маслом ямку со специями (так они еще больше раскроют вкус и аромат). Перемешиваем.

5. В конце выдавливаем 4 зубчика чеснока, добавляем уксус, перемешиваем, ставим в холодильник на несколько часов.

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