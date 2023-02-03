Что добавить в морковь по-корейски для лучшего вкуса: получится ароматной и хрустящей
Морковь по-корейски является неизменным ингредиентом для многих блюд, или же ее употребляют как самостоятельную закуску. И готовят такой овощ совершенно по-разному. Если вы хотите, чтобы продукт был сочным и ароматным – следует добавить пряное масло.
Идея приготовления сочной и хрустящей моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера с ником lorakvt в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г моркови
- 1 средний лук
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч.л соли
- 1,5 ч.л сахара
- 1 ч.л кориандра
- черный перец, красный перец по вкусу.
- 2 ч.л уксуса (5%)
Способ приготовления:
1. Морковь натираем на специальной терке, добавляем сахар, соль, перемешиваем и оставляем на 10 мин.
2. Посредине делаем небольшую ямку и засыпаем туда перец и кориандр.
3. Обжариваем лук на масле до золотистости, лук выбрасываем (он нужен только для запаха).
4. Заливаем горячим маслом ямку со специями (так они еще больше раскроют вкус и аромат). Перемешиваем.
5. В конце выдавливаем 4 зубчика чеснока, добавляем уксус, перемешиваем, ставим в холодильник на несколько часов.
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