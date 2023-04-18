Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

Традиционное оливье готовят с курицей или колбасой. И для заправки обязательно используют много майонеза. Но весной хочется более легкой и свежей пищи. Поэтому салат следует несколько интерпретировать.

Идея приготовления весеннего оливье опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Вместо курицы или колбасы здесь используются креветки.

Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

Ингредиенты:

  • 200 г креветок
  • 200 г огурца
  • 1 картофель
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  • 1 морковь
  • 2 яйца
  • 100 г горошка

Способ приготовления:

Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

1. Картошку, морковь, яйца отварить, почистить и порезать кубиками.

2. Огурец и креветки порезать.

Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

3. Замороженный горошек опустить в подсоленную кипяченую воду, вскипятить 2 минуты.

4. Выложить на сито и залить холодной водой. Так он не потеряет цвет.

Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

Ингредиенты для розового соуса:

  • 100 г майонеза
  • 30 г кетчупа
  • 4 зубчика чеснока
  • соль
  • перец
Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда

Все ингредиенты соуса соединить.

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