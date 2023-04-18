Традиционное оливье готовят с курицей или колбасой. И для заправки обязательно используют много майонеза. Но весной хочется более легкой и свежей пищи. Поэтому салат следует несколько интерпретировать.

Идея приготовления весеннего оливье опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Вместо курицы или колбасы здесь используются креветки.

Ингредиенты:

200 г креветок

200 г огурца

1 картофель

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1 морковь

2 яйца

100 г горошка

Способ приготовления:

1. Картошку, морковь, яйца отварить, почистить и порезать кубиками.

2. Огурец и креветки порезать.

3. Замороженный горошек опустить в подсоленную кипяченую воду, вскипятить 2 минуты.

4. Выложить на сито и залить холодной водой. Так он не потеряет цвет.

Ингредиенты для розового соуса:

100 г майонеза

30 г кетчупа

4 зубчика чеснока

соль

перец

Все ингредиенты соуса соединить.

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