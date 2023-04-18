Что добавить в оливье вместо колбасы и курицы: весенний вариант блюда
Традиционное оливье готовят с курицей или колбасой. И для заправки обязательно используют много майонеза. Но весной хочется более легкой и свежей пищи. Поэтому салат следует несколько интерпретировать.
Идея приготовления весеннего оливье опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Вместо курицы или колбасы здесь используются креветки.
Ингредиенты:
- 200 г креветок
- 200 г огурца
- 1 картофель
- 1 морковь
- 2 яйца
- 100 г горошка
Способ приготовления:
1. Картошку, морковь, яйца отварить, почистить и порезать кубиками.
2. Огурец и креветки порезать.
3. Замороженный горошек опустить в подсоленную кипяченую воду, вскипятить 2 минуты.
4. Выложить на сито и залить холодной водой. Так он не потеряет цвет.
Ингредиенты для розового соуса:
- 100 г майонеза
- 30 г кетчупа
- 4 зубчика чеснока
- соль
- перец
Все ингредиенты соуса соединить.
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