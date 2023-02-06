Одно из традиционных блюд, которые можно приготовить из печени – это оладьи. Но масса для жарки имеет достаточно жидкую консистенцию. Поэтому следует добавить что-то для более плотной текстуры. Идеально подойдет отварная гречка. Блюдо не только вкусное, но и очень полезное.

Идея приготовления печеночных оладий с гречкой опубликована на странице фудблогера Нины Ткач (ninatkachseniak) в Instagram.

Ингредиенты:

75 г гречневой крупы

150 г воды

соль – по вкусу

250 г печени

1 лук

пол моркови

1 яйцо

масло для жарки

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Способ приготовления:

1. Отвариваем гречку.

2. Нарезаем лук, морковь натираем на терке и обжариваем на сковороде.

3. Перебиваем в комбайне или блендере гречку, печень и лук с морковью.

4. Добавляем яйцо и специи по вкусу.

5. Перемешиваем. Обжариваем по несколько минут с каждой стороны под крышкой, чтобы не пересушить.

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