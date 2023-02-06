Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант
Одно из традиционных блюд, которые можно приготовить из печени – это оладьи. Но масса для жарки имеет достаточно жидкую консистенцию. Поэтому следует добавить что-то для более плотной текстуры. Идеально подойдет отварная гречка. Блюдо не только вкусное, но и очень полезное.
Идея приготовления печеночных оладий с гречкой опубликована на странице фудблогера Нины Ткач (ninatkachseniak) в Instagram.
Ингредиенты:
- 75 г гречневой крупы
- 150 г воды
- соль – по вкусу
- 250 г печени
- 1 лук
- пол моркови
- 1 яйцо
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Отвариваем гречку.
2. Нарезаем лук, морковь натираем на терке и обжариваем на сковороде.
3. Перебиваем в комбайне или блендере гречку, печень и лук с морковью.
4. Добавляем яйцо и специи по вкусу.
5. Перемешиваем. Обжариваем по несколько минут с каждой стороны под крышкой, чтобы не пересушить.
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