Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант

Одно из традиционных блюд, которые можно приготовить из печени – это оладьи. Но масса для жарки имеет достаточно жидкую консистенцию. Поэтому следует добавить что-то для более плотной текстуры. Идеально подойдет отварная гречка. Блюдо не только вкусное, но и очень полезное.

Идея приготовления печеночных оладий с гречкой опубликована на странице фудблогера Нины Ткач (ninatkachseniak) в Instagram.

Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант

Ингредиенты:

  • 75 г гречневой крупы
  • 150 г воды
  • соль – по вкусу
  • 250 г печени
  • 1 лук
  • пол моркови
  • 1 яйцо
  • масло для жарки
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Способ приготовления:

Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант

1. Отвариваем гречку.

Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант

2. Нарезаем лук, морковь натираем на терке и обжариваем на сковороде.

3. Перебиваем в комбайне или блендере гречку, печень и лук с морковью.

 

4. Добавляем яйцо и специи по вкусу.

Что добавить в печеночные оладьи, чтобы они держали форму: бюджетный вариант

5. Перемешиваем. Обжариваем по несколько минут с каждой стороны под крышкой, чтобы не пересушить.

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