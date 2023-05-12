Что добавить в печеночный паштет, чтобы он имел нежный вкус: очень простой ингредиент
Домашний паштет – это отличная альтернатива многим магазинным намазкам. Но довольно часто в нем можно ощутить очень резкий вкус печени. Все это можно исправить, если добавить немного куриного мяса. А именно, филе. Текстура получится очень нежной и мягкой.
Идея приготовления вкусного паштета из куриной печени из филе опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Чтобы печень не горела, после промывки ее нужно промокнуть бумажным полотенцем.
Ингредиенты:
- куриная печень – 600 г
- куриное филе – 150 г
- морковь – 100 г
- лук – 100 г
- сливки 10%-15% – 200 мл
- масло – 100 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриную печень промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Нарезать ее пополам или помельче.
2. Нарезаем полукольцами лук и морковь.
3. Обжариваем на подсолнечном масле лук, затем добавляем морковь, затем заливаем все кипяченой водой.
4. Овощи тушим до испарения воды и отставляем.
5. Разогреваем масло и обжариваем печень до полной готовности и золотистой корочки.
6. Убавляем огонь и добавляем 80 г масла, оставляем тушить на 5 минут.
7. Смешиваем печень с овощами, добавляем 200 мл сливок, перчим и начинаем взбивать блендером.
8. Солим по вкусу уже в конце.
9. Можно раскладывать по боксам, баночкам и тд., заливаем маслом и в холодильник.
Как приготовить луковый мармелад
Ингредиенты:
- лук – 200 г
- мед – 40 г
- сахар – 60 г
- уксус – 5 мл
- вода – 20 мл
Способ приготовления:
1. Нарезаем лук.
2. Обжариваем на огне до золотистости.
2. Наливаем воду.
3. Ждем, пока немного протушится и вода испарится.
4. Добавляем сахар, перемешиваем.
5. Добавляем уксус, перемешиваем и добавляем мед.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: