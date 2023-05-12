Домашний паштет – это отличная альтернатива многим магазинным намазкам. Но довольно часто в нем можно ощутить очень резкий вкус печени. Все это можно исправить, если добавить немного куриного мяса. А именно, филе. Текстура получится очень нежной и мягкой.

Идея приготовления вкусного паштета из куриной печени из филе опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. Чтобы печень не горела, после промывки ее нужно промокнуть бумажным полотенцем.

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Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

куриное филе – 150 г

морковь – 100 г

лук – 100 г

сливки 10%-15% – 200 мл

масло – 100 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриную печень промыть и промокнуть бумажным полотенцем. Нарезать ее пополам или помельче.

2. Нарезаем полукольцами лук и морковь.

3. Обжариваем на подсолнечном масле лук, затем добавляем морковь, затем заливаем все кипяченой водой.

4. Овощи тушим до испарения воды и отставляем.

5. Разогреваем масло и обжариваем печень до полной готовности и золотистой корочки.

6. Убавляем огонь и добавляем 80 г масла, оставляем тушить на 5 минут.

7. Смешиваем печень с овощами, добавляем 200 мл сливок, перчим и начинаем взбивать блендером.

8. Солим по вкусу уже в конце.

9. Можно раскладывать по боксам, баночкам и тд., заливаем маслом и в холодильник.

Как приготовить луковый мармелад

Ингредиенты:

лук – 200 г

мед – 40 г

сахар – 60 г

уксус – 5 мл

вода – 20 мл

Способ приготовления:

1. Нарезаем лук.

2. Обжариваем на огне до золотистости.

2. Наливаем воду.

3. Ждем, пока немного протушится и вода испарится.

4. Добавляем сахар, перемешиваем.

5. Добавляем уксус, перемешиваем и добавляем мед.

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