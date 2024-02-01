Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля, которое можно готовить со сметаной, молоком, маслом и зеленью. Яркого вкуса блюду добавят вяленые томаты, тертый твердый сыр, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного нежного пюре с зеленым луком и горячим молоком.

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Ингредиенты:

700 г картофеля

пучок зеленого лука

250 г молока

70 г масла + для подачи

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистите, промойте, нарежьте на 4 части и отварите до готовности в подсоленной воде.

2. Мелко нарежьте лук, добавьте молоко, доведите до кипения. Отставьте, чтобы молоко пропиталось ароматом зелени.

3. Готовый картофель разомните в пюре, добавляя молоко с луком. Далее добавьте кусок масла и взбейте блендером.

При подаче выложите пюре на тарелку, в центре сделайте углубление и добавьте кусочек холодного масла.

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