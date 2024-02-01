Что добавить в пюре для необычного вкуса: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что добавить в пюре для необычного вкуса: всего один ингредиент

Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля, которое можно готовить со сметаной, молоком, маслом и зеленью. Яркого вкуса блюду добавят вяленые томаты, тертый твердый сыр, чеснок.

Как приготовить вкусное картофельное пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного нежного пюре с зеленым луком и горячим молоком.

Рецепт пюре
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Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • пучок зеленого лука
  • 250 г молока
  • 70 г масла + для подачи
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистите, промойте, нарежьте на 4 части и отварите до готовности в подсоленной воде.

Картофель для пюре

2. Мелко нарежьте лук, добавьте молоко, доведите до кипения. Отставьте, чтобы молоко пропиталось ароматом зелени.

Лук с молоком

3. Готовый картофель разомните в пюре, добавляя молоко с луком. Далее добавьте кусок масла и взбейте блендером.

Приготовление картофеля

При подаче выложите пюре на тарелку, в центре сделайте углубление и добавьте кусочек холодного масла.

Готовое пюре с луком, молоком и маслом

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