Что добавить в пюре для необычного вкуса: всего один ингредиент
Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля, которое можно готовить со сметаной, молоком, маслом и зеленью. Яркого вкуса блюду добавят вяленые томаты, тертый твердый сыр, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного нежного пюре с зеленым луком и горячим молоком.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- пучок зеленого лука
- 250 г молока
- 70 г масла + для подачи
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель почистите, промойте, нарежьте на 4 части и отварите до готовности в подсоленной воде.
2. Мелко нарежьте лук, добавьте молоко, доведите до кипения. Отставьте, чтобы молоко пропиталось ароматом зелени.
3. Готовый картофель разомните в пюре, добавляя молоко с луком. Далее добавьте кусок масла и взбейте блендером.
При подаче выложите пюре на тарелку, в центре сделайте углубление и добавьте кусочек холодного масла.
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