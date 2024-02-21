Что добавить в рубленные куриные котлеты, чтобы они держали форму: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в рубленные куриные котлеты, чтобы они держали форму: делимся советами и рецептом

Куриные котлеты можно готовить с сыром, зеленью, а также с кукурузой, грибами, жареным луком. Стоит отметить, что филе для котлет можно не пропускать через мясорубку, а просто порубить ножом. 

Котлеты из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных котлет с грибами, майонезом и луком. 

Рецепт котлет
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Совет: чтобы котлеты держали форму, добавьте в основу грибы! 

Ингредиенты:

  • филе – 500 г
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1 шт
  • укроп
  • яйца – 2 шт. 
  • майонез 1 ст. л. 
  • мука – 4-5 ст. л. 
  • приправа к курице
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Филе, грибы и лук порежьте кубиками. Филе замаринуйте в приправе и отставьте.

Жареные грибы

2. Обжарьте лук до золотистости и добавьте грибы и переложите к филе, перемешайте. Добавьте яйца, муку, майонез, соль, перец и перемешайте.

Основа для котлет

3. Сформируйте котлеты и готовьте под крышкой.

Домашние котлеты из филе

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