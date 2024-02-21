Куриные котлеты можно готовить с сыром, зеленью, а также с кукурузой, грибами, жареным луком. Стоит отметить, что филе для котлет можно не пропускать через мясорубку, а просто порубить ножом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных котлет с грибами, майонезом и луком.

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Совет: чтобы котлеты держали форму, добавьте в основу грибы!

Ингредиенты:

филе – 500 г

шампиньоны – 500 г

лук – 1 шт

укроп

яйца – 2 шт.

майонез 1 ст. л.

мука – 4-5 ст. л.

приправа к курице

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе, грибы и лук порежьте кубиками. Филе замаринуйте в приправе и отставьте.

2. Обжарьте лук до золотистости и добавьте грибы и переложите к филе, перемешайте. Добавьте яйца, муку, майонез, соль, перец и перемешайте.

3. Сформируйте котлеты и готовьте под крышкой.

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