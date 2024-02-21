Что добавить в рубленные куриные котлеты, чтобы они держали форму: делимся советами и рецептом
Куриные котлеты можно готовить с сыром, зеленью, а также с кукурузой, грибами, жареным луком. Стоит отметить, что филе для котлет можно не пропускать через мясорубку, а просто порубить ножом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных котлет с грибами, майонезом и луком.
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Совет: чтобы котлеты держали форму, добавьте в основу грибы!
Ингредиенты:
- филе – 500 г
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 шт
- укроп
- яйца – 2 шт.
- майонез 1 ст. л.
- мука – 4-5 ст. л.
- приправа к курице
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе, грибы и лук порежьте кубиками. Филе замаринуйте в приправе и отставьте.
2. Обжарьте лук до золотистости и добавьте грибы и переложите к филе, перемешайте. Добавьте яйца, муку, майонез, соль, перец и перемешайте.
3. Сформируйте котлеты и готовьте под крышкой.
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