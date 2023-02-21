Оладьи – лучшая альтернатива хлебу, булочкам и даже вареникам, которые можно готовить как солеными, так и сладкими. Самое важное – сделать удачное тесто без комочков. Его можно готовить на молоке, сыворотке, кефире и даже воде.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий с тыквенным пюре, которые получаются очень красивыми и ароматными.

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Ингредиенты:

Мука – 150 г

Сахар – 2 ст. л.

Кефир – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Яйцо – 1 шт.

Сода – на кончике чайной ложки

Сливочное масло – 2 ст. л.

Специи (корица, имбирь)

Пюре тыквенное – 80 г

Способ приготовления:

1. Для пюре: тыкву немного посыпьте сахаром и смажьте маслом, запеките в духовке до готовности.

2. Тесто: смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар, специи, соду, перемешайте до однородности.

3. Яйца смешайте с тыквенным пюре, добавьте теплый кефир. В готовую смесь добавьте сыпучие ингредиенты, хорошо перемешайте. Тесто должно быть как густая сметана.

4. Пожарьте оладьи с двух сторон до готовности.

Подавайте оладьи со сметаной, медом или вареньем, а еще вкусно с карамелью и орешками!