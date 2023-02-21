Что добавить в тесто для оладий, чтобы они были пышными: рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Пышные оладьи на кефире

Оладьи – лучшая альтернатива хлебу, булочкам и даже вареникам, которые можно готовить как солеными, так и сладкими. Самое важное – сделать удачное тесто без комочков. Его можно готовить на молоке, сыворотке, кефире и даже воде.

Как приготовить вкусные оладьи на кефире

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий с тыквенным пюре, которые получаются очень красивыми и ароматными.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Мука – 150 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Кефир – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – на кончике чайной ложки
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Специи (корица, имбирь)
  • Пюре тыквенное – 80 г

Способ приготовления:

1. Для пюре: тыкву немного посыпьте сахаром и смажьте маслом, запеките в духовке до готовности.

Тыквенное пюре для оладий

2. Тесто: смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар, специи, соду, перемешайте до однородности.

Приготовление оладий

3. Яйца смешайте с тыквенным пюре, добавьте теплый кефир. В готовую смесь добавьте сыпучие ингредиенты, хорошо перемешайте. Тесто должно быть как густая сметана.

Как приготовить пышные оладьи

4. Пожарьте оладьи с двух сторон до готовности.

Готовые оладьи

Подавайте оладьи со сметаной, медом или вареньем, а еще вкусно с карамелью и орешками!

Оладьи с тыквенным пюре

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