Что добавить в тесто для оладий, чтобы они были пышными: рецепт
Оладьи – лучшая альтернатива хлебу, булочкам и даже вареникам, которые можно готовить как солеными, так и сладкими. Самое важное – сделать удачное тесто без комочков. Его можно готовить на молоке, сыворотке, кефире и даже воде.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий с тыквенным пюре, которые получаются очень красивыми и ароматными.
Ингредиенты:
- Мука – 150 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Кефир – 150 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – на кончике чайной ложки
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Специи (корица, имбирь)
- Пюре тыквенное – 80 г
Способ приготовления:
1. Для пюре: тыкву немного посыпьте сахаром и смажьте маслом, запеките в духовке до готовности.
2. Тесто: смешиваем муку, разрыхлитель, соль, сахар, специи, соду, перемешайте до однородности.
3. Яйца смешайте с тыквенным пюре, добавьте теплый кефир. В готовую смесь добавьте сыпучие ингредиенты, хорошо перемешайте. Тесто должно быть как густая сметана.
4. Пожарьте оладьи с двух сторон до готовности.
Подавайте оладьи со сметаной, медом или вареньем, а еще вкусно с карамелью и орешками!