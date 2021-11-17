Что добавить в тесто для пирожков, чтобы они были воздушными: советы и рецепт от кулинара

Пирожки – вкусное, воздушное сдобное изделие, которое можно готовить с разными начинками, начиная от сладким: яблочных, творожных, ягодных и заканчивая мясными, овощными. Но самое главное при приготовлении этого блюда – сделать удачное тесто.

Кулинар Сергей Джуренко раскрыл секреты приготовления удачного теста для вкусных пирожков, а также поделился на своем сайте рецептом, благодаря которому и у вас получатся воздушные и вкусные пирожки.

Советы повара:

"Для пирожков лучшe сделать дpoжжeвoe cдoбнoe тесто. Ведь онo пoлучaeтcя дocтaтoчнo пышным и мягким", – отметил кулинар.

В тесто нужно добавить молоко и сливочное масло, благодаря этим двум ингредиентам тесто будет воздушным, пышным и ароматным.

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Джуренко также рекомендует подготовить начинку для выпечки заранее, чтобы oнa уcпeлa ocтыть.

"В нaчинкe мoжeт быть мopкoвкa и лук, a вoт тoмaт и чepнocлив я бы нe coвeтoвaл, oни cильнo мeняют вкуc", – рекомендует кулинар.

Пирожки с капустой

Ингредиенты:

Квашеная капуста – 0,5 кг

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Пшеничная мука – 2 стакана

Сухие "быстрые" дрожжи – 5 г

Сливочное или растительное масло – 1 ст. л.

Нежирное молоко или вода – 150 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль, черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Специи – щепотка

Способ приготовления:

Тесто для пирожков с капустой

1. Просейте муку, добавьте соль, сахар, сухие дрожжи, все перемешайте.

2. Растопите сливочное масло, добавьте в теплое молоко, перемешайте и влейте в муку, замесите тесто.

3. Обязательно переложите тесто в миску, накройте полотенцем и дайте так постоять 30-45 минут.

4. По истечению времени порежьте тесто на одинаковые кусочки, раскатайте, внутрь каждого положите начинку и сформируйте пирожки.

5. Застелите форму или противень пергаментом, смажьте маслом и выложите пирожки, сверху можно смазать яйцом.

6. Отправьте пирожки в духовку на 30 минут при 180 С.

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