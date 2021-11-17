Что добавить в тесто для пирожков, чтобы они были воздушными: советы и рецепт от кулинара
Пирожки – вкусное, воздушное сдобное изделие, которое можно готовить с разными начинками, начиная от сладким: яблочных, творожных, ягодных и заканчивая мясными, овощными. Но самое главное при приготовлении этого блюда – сделать удачное тесто.
Кулинар Сергей Джуренко раскрыл секреты приготовления удачного теста для вкусных пирожков, а также поделился на своем сайте рецептом, благодаря которому и у вас получатся воздушные и вкусные пирожки.
Советы повара:
"Для пирожков лучшe сделать дpoжжeвoe cдoбнoe тесто. Ведь онo пoлучaeтcя дocтaтoчнo пышным и мягким", – отметил кулинар.
В тесто нужно добавить молоко и сливочное масло, благодаря этим двум ингредиентам тесто будет воздушным, пышным и ароматным.
Джуренко также рекомендует подготовить начинку для выпечки заранее, чтобы oнa уcпeлa ocтыть.
"В нaчинкe мoжeт быть мopкoвкa и лук, a вoт тoмaт и чepнocлив я бы нe coвeтoвaл, oни cильнo мeняют вкуc", – рекомендует кулинар.
Пирожки с капустой
Ингредиенты:
Квашеная капуста – 0,5 кг
Лук – 1 шт.
Растительное масло – 2 ст. л.
Пшеничная мука – 2 стакана
Сухие "быстрые" дрожжи – 5 г
Сливочное или растительное масло – 1 ст. л.
Нежирное молоко или вода – 150 мл
Яйцо – 1 шт.
Соль, черный перец – по вкусу
Лавровый лист – 1-2 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Специи – щепотка
Способ приготовления:
Тесто для пирожков с капустой
1. Просейте муку, добавьте соль, сахар, сухие дрожжи, все перемешайте.
2. Растопите сливочное масло, добавьте в теплое молоко, перемешайте и влейте в муку, замесите тесто.
3. Обязательно переложите тесто в миску, накройте полотенцем и дайте так постоять 30-45 минут.
4. По истечению времени порежьте тесто на одинаковые кусочки, раскатайте, внутрь каждого положите начинку и сформируйте пирожки.
5. Застелите форму или противень пергаментом, смажьте маслом и выложите пирожки, сверху можно смазать яйцом.
6. Отправьте пирожки в духовку на 30 минут при 180 С.
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