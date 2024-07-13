Что добавить в тесто на вареники, чтобы они были шоколадными: один простой ингредиент
Вареники могут стать эффектным десертом, если сделать шоколадными. Для начинки отлично подходят кисломолочный творог и замороженные вишни. А характерную коричневую окраску придаст один простой ингредиент.
Идея приготовления шоколадных вареников опубликована на странице фудблогера Виктории Толоковой (vika_tolokova23 ) в Instagram. В муку нужно просеять обычное какао.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки
- 25 г какао
- 2 ст.л. масла
- 180 мл горячего молока (или воды)
Ингредиенты для начинки:
- 200 г кисломолочного творога
- желток
- сахар по вкусу
- вишни
Способ приготовления:
1. В просеянную муку добавить просеянное какао.
2. Перемешать.
3. Влить масло и горячее молоко.
4. Замешать мягкое тесто, накрыть и оставить на 30 минут.
5. Для начинки творог смешать с желтком и сахаром.
6. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, вырезать кружочки.
7. На каждый выложить творог и вишню сверху.
8. Сформировать варщики.
9. Варить в кипящей воде. После того, как изделия всплывут, засечь 2 минуты и вынуть.
10 Подавать с маслом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: