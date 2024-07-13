Вареники могут стать эффектным десертом, если сделать шоколадными. Для начинки отлично подходят кисломолочный творог и замороженные вишни. А характерную коричневую окраску придаст один простой ингредиент.

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Идея приготовления шоколадных вареников опубликована на странице фудблогера Виктории Толоковой (vika_tolokova23 ) в Instagram. В муку нужно просеять обычное какао.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

25 г какао

2 ст.л. масла

180 мл горячего молока (или воды)

Ингредиенты для начинки:

200 г кисломолочного творога

желток

сахар по вкусу

вишни

Способ приготовления:

1. В просеянную муку добавить просеянное какао.

2. Перемешать.

3. Влить масло и горячее молоко.

4. Замешать мягкое тесто, накрыть и оставить на 30 минут.

5. Для начинки творог смешать с желтком и сахаром.

6. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, вырезать кружочки.

7. На каждый выложить творог и вишню сверху.

8. Сформировать варщики.

9. Варить в кипящей воде. После того, как изделия всплывут, засечь 2 минуты и вынуть.

10 Подавать с маслом.

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