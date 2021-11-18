Цветная капуста в кляре: что сделать, чтобы убрать неприятный запах

Цветная капуста очень полезный, но специфический продукт. Во время приготовления овощ может выделять не очень приятный запах. К тому же, капуста сама по себе является нейтральной, поэтому для того, чтобы она получилась действительно вкусной, следует добавлять соответствующие ингредиенты. Именно сейчас сезон такого продукта, потому фудблогеры активно делятся опытом его приготовления.

О том, как устранить неприятный запах цветной капусты во время приготовления, рассказала pani_chyketova на своей странице в Instagram.

К сожалению, цветная капуста (как и вся белокочанная) часто не нравится своим запахом. Это можно исправить разнообразными приправами: любимые травы, свежевыжатый или сухой чеснок, зелень, паприка, перець.

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Как вкусно можно приготовить цветную капусту

Цветная капуста в кляре от gotovit_nina. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт

яйца – 3 шт

сметана – 2 ст.л

мука – 3 ст.л

соль, перец, копченая паприка

чеснок – 2 зубчика

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Способ приготовления:

⠀1. Капусту разделить на соцветия и поставить варить 5 минут.

⠀2. Приготовить кляр: яйца взбить вместе со специями, добавить сметану и муку. Все тщательно перемешать, выдавить 2 зубчика чеснока.

3. Отварную капусту сцедить от воды, немного охладить.

4. Каждое соцветие опустить в кляр и положить на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать примерно 30 минут при температуре 200 градусов.

Пикантная цветная капуста в духовке от svitlana.kulish.bondarenko. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 350-400 г

оливковое масло – 2 ст.л

паприка и сушеный чеснок – по 0,5 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л

твердый сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Отрезать листья и жесткую ножку капусты.

2. Разделить ее на небольшие соцветия.

3. Форму для запекания смазать растительным маслом.

4. Выложить капусту, посыпать приправами, хорошо перемешать.

5. Запекать в разогретой духовке 20 минут при 200 градусах.

6. На 5 минут оставить в выключенной духовке.

7. При подаче посыпать капусту любимым сыром, потому что этотпродукт придаст сливочный вкус и сделает ее еще вкуснее.

Запеканка из брокколи и цветной капусты от nastia_zwiebel. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

брокколи – 1 шт

цветная капуста – 2 шт

яйца – 6 шт

кисломолочный творог – 400 г

молоко, соль, перец – 100 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать на кусочки и отварить в соленой воде, немного растолочь.

2. Яйца смешать со специями и творогом, добавить молоко.

3. Форму для выпечки смазать, выложить капусту и залить яичной смесью.

4. Распределить и выпекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки 40 минут (можно немного дольше).

5. Подавать со сметаной.

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