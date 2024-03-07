Если вы хотите приготовить сочную и вкусную свинину, кулинары советуют ее сначала хорошо обжарить, а далее переложить в форму или кастрюлю и тушить с луком, он придаст не только насыщенный аромат, а главное – луковый сок размягчит мышечные волокна.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного тушеного мяса, которые готовится с луком.

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Ингредиенты:

Мясо – 1 кг

Лук – 1 кг

Соль, черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Душистый горошек – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте и обжарьте мясо на большом огне до мягкости.

2. Лук порежьте кольцами и пожарьте на отдельной сковороде.

3. Выложите мясо слоями чередуя с жареным луком. Добавьте специи, соль, лавровый лист, тушите под крышкой.

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