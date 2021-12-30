Что добавить в творог, чтобы сырники держали форму: секрет от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Воздушные и вкусные сырники

Сырники – настоящее блюдо для завтрака. Ведь готовятся они очень просто, буквально 10 минут, при этом являются очень вкусными и сытными, к ним можно добавить ягоды, фрукты и мед.

Кулинар Ирина Волк поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников без соды, и рассказала, что нужно сделать с основой для сырников, чтобы они хорошо "держали" форму.

Рецепт сырников в духовке

Ингредиенты:

  • творог – 500 г

  • яйца – 2 шт.

  • мука – 2 ст. л

  • соль – щепотка

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  • сахар – по вкусу

  • ванильный сахар – щепотка

  • изюм – горсть

  • мука для обвалки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и ванильный сахар, тщательно перемешайте.

Творог для сырников

2. Замочите изюм в кипятке, после слейте воду и хорошо промойте изюм холодной водой.

Сырники в духовке без муки и сахара

3. Добавьте изюм в тесто, перемешайте.

4. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде или в духовке.

Приготовление сырников

Совет от кулинара: ​​​​​​чтоб сырники хорошо лепились и держали форму, готовое тесто нужно отправить в холодильник на пару часов. Мука забирает лишнюю влагу и тесто становится "послушным".

Сырники с ягодами

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