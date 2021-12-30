Что добавить в творог, чтобы сырники держали форму: секрет от кулинара
Сырники – настоящее блюдо для завтрака. Ведь готовятся они очень просто, буквально 10 минут, при этом являются очень вкусными и сытными, к ним можно добавить ягоды, фрукты и мед.
Кулинар Ирина Волк поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников без соды, и рассказала, что нужно сделать с основой для сырников, чтобы они хорошо "держали" форму.
Ингредиенты:
творог – 500 г
яйца – 2 шт.
мука – 2 ст. л
соль – щепотка
сахар – по вкусу
ванильный сахар – щепотка
изюм – горсть
мука для обвалки – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
2. Замочите изюм в кипятке, после слейте воду и хорошо промойте изюм холодной водой.
3. Добавьте изюм в тесто, перемешайте.
4. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде или в духовке.
Совет от кулинара: чтоб сырники хорошо лепились и держали форму, готовое тесто нужно отправить в холодильник на пару часов. Мука забирает лишнюю влагу и тесто становится "послушным".
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