Что добавить в творог, чтобы сырники держали форму: секрет от кулинара

Сырники – настоящее блюдо для завтрака. Ведь готовятся они очень просто, буквально 10 минут, при этом являются очень вкусными и сытными, к ним можно добавить ягоды, фрукты и мед.

Кулинар Ирина Волк поделилась в Instagram рецептом очень вкусных сырников без соды, и рассказала, что нужно сделать с основой для сырников, чтобы они хорошо "держали" форму.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л

соль – щепотка

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сахар – по вкусу

ванильный сахар – щепотка

изюм – горсть

мука для обвалки – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и ванильный сахар, тщательно перемешайте.

2. Замочите изюм в кипятке, после слейте воду и хорошо промойте изюм холодной водой.

3. Добавьте изюм в тесто, перемешайте.

4. Руками сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде или в духовке.

Совет от кулинара: ​​​​​​чтоб сырники хорошо лепились и держали форму, готовое тесто нужно отправить в холодильник на пару часов. Мука забирает лишнюю влагу и тесто становится "послушным".

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