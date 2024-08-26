Домашние сырники

Один из самых простых, вкусных, полезных и легких вариантов завтрака – сырники. Готовить их можно без пшеничной муки, просто заменив ее например манкой, рисовой мукой или кокосовой стружкой, которая к тому же не даст сырникам распадаться.

Видео дня

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных кокосовых сырников.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сыр кисломолочный 5-9% – 500 г

сахар или сахарозаменитель – 20 г

манная крупа – 50 г

кокосовая стружка – 60 г

оливковое масло – 5 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: сначала необходимо взбить миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь. Затем добавляем манную крупу и кокосовую стружку и продолжаем взбивать.

2. После этого можно начинать формировать сырники и выкладывать их на досточку покрытую пергаментной бумагой так, чтобы они не касались друг друга. Дайте сырникам полностью замерзнуть, а затем поместите в герметичную емкость для хранения.

3. Если готовите сырники сразу – поместите их в разогретую до 160 градусов духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 градусов.

Также сырники можно готовить и хранить в формах для кексов!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: