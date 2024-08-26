Домашние сырники

Что добавить в творог для сырников, чтобы они держали форму: полезный рецепт от Светланы Фус
Один из самых простых, вкусных, полезных и легких вариантов завтрака – сырники. Готовить их можно без пшеничной муки, просто заменив ее например манкой, рисовой мукой или кокосовой стружкой, которая к тому же не даст сырникам распадаться.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных кокосовых сырников.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сыр кисломолочный 5-9% – 500 г
- сахар или сахарозаменитель – 20 г
- манная крупа – 50 г
- кокосовая стружка – 60 г
- оливковое масло – 5 мл
Способ приготовления:
1. Тесто: сначала необходимо взбить миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь. Затем добавляем манную крупу и кокосовую стружку и продолжаем взбивать.
2. После этого можно начинать формировать сырники и выкладывать их на досточку покрытую пергаментной бумагой так, чтобы они не касались друг друга. Дайте сырникам полностью замерзнуть, а затем поместите в герметичную емкость для хранения.
3. Если готовите сырники сразу – поместите их в разогретую до 160 градусов духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 градусов.
Также сырники можно готовить и хранить в формах для кексов!
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