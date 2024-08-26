Что добавить в творог для сырников, чтобы они держали форму: полезный рецепт от Светланы Фус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт сырников от Светланы Фус

Один из самых простых, вкусных, полезных и легких вариантов завтрака – сырники. Готовить их можно без пшеничной муки, просто заменив ее например манкой, рисовой мукой или кокосовой стружкой, которая к тому же не даст сырникам распадаться.

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Домашние сырники

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных кокосовых сырников.

Рецепт сырников

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • сыр кисломолочный 5-9% – 500 г
  • сахар или сахарозаменитель – 20 г
  • манная крупа – 50 г
  • кокосовая стружка – 60 г
  • оливковое масло – 5 мл

Способ приготовления:

1. Тесто: сначала необходимо взбить миксером яйца с сахаром до состояния плотной пены. После этого нужно добавить творог и несколько капель оливкового масла и продолжить взбивать смесь. Затем добавляем манную крупу и кокосовую стружку и продолжаем взбивать.

Творог для блюда

2. После этого можно начинать формировать сырники и выкладывать их на досточку покрытую пергаментной бумагой так, чтобы они не касались друг друга. Дайте сырникам полностью замерзнуть, а затем поместите в герметичную емкость для хранения.

Домашние вкусные сырники

3. Если готовите сырники сразу – поместите их в разогретую до 160 градусов духовку, если готовите замороженные сырники – разогревайте духовку до 180 градусов.

Сколько готовить сырники в духовке

Также сырники можно готовить и хранить в формах для кексов!

Готовые сырники

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