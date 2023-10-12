Что должно быть написано на упаковке с качественной мукой: советы, как выбрать
Без муки просто не обойтись на кухне. Этот продукт есть в составе любой выпечки, блинчиков и котлет. И именно от него, в большинстве случаев, зависит польза и качество приготовленных блюд.
Поэтому редакция Food Oboz расскажет, какая мука самая лучшая, а от какой надо отказаться. Это можно определить еще в магазине по нескольким признакам.
Какие сорта муки существуют
"Экстра" и "Высший" сорта. Эта мука изготовлена из зерна тонкого помола. Продукт имеет снежно-белый цвет. Именно из него лучше готовить бисквиты и разнообразные булки.
"Первый ". Многие люди, когда читают такую надпись на упаковке думают, что это лучшая мука. Но это не так. Мука первого сорта изготовлена из зерна грубого помола и содержит частицы зерновых оболочек. Ее можно использовать для приготовления несладкой выпечки и блинчиков.
"Второй" сорт. Такая мука имеет серый цвет, из-за того, что она выходит из перемола цельного зерна. Продукт достаточно полезный. Его часто используют для приготовления пиццы, хлеба и вареников.
"Общего назначения". Эту муку можно распознать по маркировке "М" на упаковке, что означает "Мягкая пшеница". Используется, чаще всего, только в производстве,
Является ли мука высшего сорта действительно полезной
Отметка "Высший сорт" не является показателем пользы. Витаминов в такой муке слишком мало, но очень много крахмала.
Как правильно выбирать муку в магазине:
- берите продукт только в бумажной или картонной упаковке;
- качественная мука хрустит в карпке, если ее немного сжать;
- не покупайте муку, если указанный срок годности дольше 6 месяцев. Продукт можно хранить не более полугода.
Какой сорт муки самый полезный
Вместо пшеничной очень часто используют муку из другого зерна.
Ржаная. Она считается самой полезной, потому что содержит много витаминов. В ее составе больше клейковины, чем в пшеничой, поэтому выпечка из нее более тяжелая и плотная.
Овсяная. В ней много крахмала, белка, витаминов группы А, Е и В, а также кремния. Выпечка из такого продукта выходит достаточно низкокалорийной.
Рисовая. Высокое содержание крахмала и почти полное отсутствие других веществ делает такую муку подходящей для поклонников безглютеновой диеты.
Кукурузная. Содержит клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, А, Е, а также микроэлементы: магний, кальций, железо, фосфор, кремний и белок. Полезная тем, что выпечка из нее менее калорийная, чем из пшеничной муки.
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