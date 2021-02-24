Что едят в школьных столовых: 19 фото со всего мира

Не знаем, как у вас, а у нас словосочетание "школьная столовая" вызывает тихий ужас и нервный тик. Светло-желтый чай, бледно-коричневое какао, слипшиеся макароны и котлеты, в которых хлеба всегда было больше, чем мяса – все это не вызывало ни малейшего желания обедать в школьной столовой.

Сейчас ситуация немного улучшилась, однако все равно в большей половине украинских школ готовят по сборнику рецептур времен Советского Союза. Тем временем, в других странах школьные обеды напоминают меню из ресторанов.

Редакция FoodOboz изучила фотоархивы платформ Reddit, Imgur и Quora и показывает, чем кормят школьников в разных странах мира, роняя скупую слезу из-за того, что содержимое некоторых "ланч-боксов" очень уж отличается от школьного меню времен нашего детства.

Например, пользователь Reddit из Гонконга пишет, что в их школе есть салат-бар, суши-бар и кафе, а также действует специальное меню от шеф-повара. Это произошло после того, как ученики и родители потребовали улучшить качество еды. Стоимость набора на фото ниже – 4,5 доллара.

Обед в школьной столовой в Гонконге (Китай). Источник: spectatoor/Reddit

Еще один обед в из одной из школ Китая. Источник: iwazaru/Imgur

Школьные обеды во Франции – очень важная часть культуры. Выбор блюд меняется каждый день. Источник: Elisabeth Arian/Quora

Все школьные обеды в Финляндии бесплатные. Источник: apinanaivot/Reddit

Обед в японской школьной столовой. Источник: pubgscrubby/Reddit

Обед в столовой на Филиппинах. К любому блюду обычно подают одну-две чашки риса. Источник: Howard Hontanosas/Quora

Обед в школьной столовой Индии. Источник: Kanhaiya Maddhesiya/Quora

Еда в школьной столовой в Германии. Источник: Kat Rectenwald/Quora

Обед из школьной столовой в Сингапуре. Источник: traumenddreamz/Reddit

Половинка баклажана с курицей масала в школьной столовой в Британии. Источник: Jude/Quora

Меню школьной столовой в Индонезии. Источник: Andrianto Hadi/Quora

Школьный обед в Колумбии. Источник: buckeyespud/Reddit

В Румынии обычно обедают в 3 часа дня. Поэтому в школе выдают только легкий перекус. Источник: andyv/Reddit

Школьный обед во Вьетнаме. Источник: aknalumos/Reddit

Обед в школьной столовой Южной Кореи. Источник: Hi_Dream/Reddit

Обед в маленькой частной школе в Шотландии. Источник: axemp/Reddit

Обед в школьной столовой в штате Вашингтон (США). Источник: wwboy1/Imgur

Обед в школьной столовой в Шелби (Огайо, США). Источник: DjFly21/Reddit

Обед в школьной столовой в Чапел-Хилл (Северная Каролина, США). Источник: Jillredhanded/Reddit

Ранее шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в интервью OBOZREVATEL заявил, что система питания в украинских школах устарела и негативно влияет не только на здоровье учеников, но и на их культуру потребления еды во взрослой жизни.

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