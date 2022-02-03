Что ел Кристиан Диор на завтрак: уникальные рецепты известного кутюрье
Кристиан Диор – всемирно известный французский модельер. Кутюрье создавал свои шедевры, вдохновляясь окружающим миром, экспериментируя с текстурами, запахами, цветами, а также едой. И даже записывал свои кулинарные идеи в отдельный дневник. И у этих изысканных блюд тоже была особенная мода, в которой мастер находил часть своего творчества.
Записки собрали спустя 15 лет после смерти Кристиана в книгу La Cuisine Cousu-Main. Идеями приготовления по онлайн-версии легендарного издания поделился модный журнал VOGUE на своем сайте.
Рецепт сырного суфле
Ингредиенты:
сливочное масло – 2 ст.л
мука – 1 ст.л
горячее молоко – 0,5 стакана
яйца – 4 шт
натертый сыр – 100 г
соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Масло растопить на медленном огне.
2. Засыпать муку, хорошо перемешать.
3. Молоко, которое уже было разогрето, осторожно влить, размешивать до загустения.
4. Снять с огня, вбить четыре желтка, хорошо перемешать.
5. Отдельно взбить белки в густую пену.
6. Добавить в массу.
7. Натереть сыр, поперчить и посолить по вкусу.
8. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12 – 15 минут.
Яйца-пашот Фюрстенбер
Ингредиенты:
яйца – 6 шт
натертый сыр – 50 г
сливочное масло – 15 г
Приготовление:
1. Форму для запекания смазать маслом.
2. Положить в нее часть сырного суфле.
3. На него осторожно выложить шесть яиц-пашот. Их предварительно просушить бумажным полотенцем.
4. Сверху добавить оставшееся суфле, посыпать натертым сыром.
5. Поставить в разогретую до 180 духовку на 12 – 15 минут.
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