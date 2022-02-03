Что ел Кристиан Диор на завтрак: уникальные рецепты известного кутюрье

Кристиан Диор – всемирно известный французский модельер. Кутюрье создавал свои шедевры, вдохновляясь окружающим миром, экспериментируя с текстурами, запахами, цветами, а также едой. И даже записывал свои кулинарные идеи в отдельный дневник. И у этих изысканных блюд тоже была особенная мода, в которой мастер находил часть своего творчества.

Записки собрали спустя 15 лет после смерти Кристиана в книгу La Cuisine Cousu-Main. Идеями приготовления по онлайн-версии легендарного издания поделился модный журнал VOGUE на своем сайте.

Рецепт сырного суфле

Ингредиенты:

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сливочное масло – 2 ст.л

мука – 1 ст.л

горячее молоко – 0,5 стакана

яйца – 4 шт

натертый сыр – 100 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Масло растопить на медленном огне.

2. Засыпать муку, хорошо перемешать.

3. Молоко, которое уже было разогрето, осторожно влить, размешивать до загустения.

4. Снять с огня, вбить четыре желтка, хорошо перемешать.

5. Отдельно взбить белки в густую пену.

6. Добавить в массу.

7. Натереть сыр, поперчить и посолить по вкусу.

8. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12 – 15 минут.

Яйца-пашот Фюрстенбер

Ингредиенты:

яйца – 6 шт

натертый сыр – 50 г

сливочное масло – 15 г

Приготовление:

1. Форму для запекания смазать маслом.

2. Положить в нее часть сырного суфле.

3. На него осторожно выложить шесть яиц-пашот. Их предварительно просушить бумажным полотенцем.

4. Сверху добавить оставшееся суфле, посыпать натертым сыром.

5. Поставить в разогретую до 180 духовку на 12 – 15 минут.

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