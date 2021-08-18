Что готовить на яблочный Спас: 5 обязательных блюд

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить на Яблочный Спас

В Украине 19 августа верующие и церковь чествуют Преображение Господне или второй Спас – яблочный. Это праздник урожая, в этот день каждый считал святым долгом – отнести в церковь на посвящение щедрые подарки природы: овощи, фрукты, грибы, мед в сотах, хлеб.

Сегодня редакция FoodOboz делится 5 блюдами, которые обязательно должны быть у каждого на столе в этот светлый праздник.

Домашняя шарлотка

  1. Яблочные пироги

  2. Вареники

  3. Компоты

  4. Пирожки с яблоками

  5. Яблочные штрудели

Рецепт яблочного пирога

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 300 г

  • яйца – 1 шт.

  • растительное масло – 1 ст. л.

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  • уксус – 1/4 ч. л.

  • теплая вода – 100 мл

  • соль – щепотка

Начинка:

  • кислые яблоки – 1 кг

  • сахар – 250 г

  • ванильные сухари – 100 г

  • сливочное масло – 100 г

  • корица – по вкусу

  • изюм – 100 г

  • лимонный сок – 1 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Просейте дважды муку, чтобы она обогатилась воздухом, добавьте яйца, масло, соль и все тщательно перемешайте.

  2. После – добавьте теплую воду, уксус, вымешайте, чтобы получилось эластичное тесто.

  3. Руками сформируйте шар, смажьте его обязательно оливковым маслом, накройте полотенцем и так оставьте на 30 минут, чтобы оно подошло.

  4. Начинка: яблоки помойте, удалите сердцевины, порежьте кубиком, добавьте сахар, корицу.

  5. Изюм замочите в кипятке, после добавьте к яблокам.

  6. Сухари обжарьте на сковороду до золотистости.

  7. Готовое тесто выложите на стол присыпанный мукой, раскатайте, вложите начинку, аккуратно сверните штрудель;

  8. Выложите на противень, отправьте в духовку на 30 минут при 200 С.

Готовый штрудель можно присыпать сахарной пудрой и орехи.

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