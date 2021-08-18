Что готовить на яблочный Спас: 5 обязательных блюд
В Украине 19 августа верующие и церковь чествуют Преображение Господне или второй Спас – яблочный. Это праздник урожая, в этот день каждый считал святым долгом – отнести в церковь на посвящение щедрые подарки природы: овощи, фрукты, грибы, мед в сотах, хлеб.
Сегодня редакция FoodOboz делится 5 блюдами, которые обязательно должны быть у каждого на столе в этот светлый праздник.
Пирожки с яблоками
Яблочные штрудели
Рецепт яблочного пирога
Ингредиенты:
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 300 г
яйца – 1 шт.
растительное масло – 1 ст. л.
уксус – 1/4 ч. л.
теплая вода – 100 мл
соль – щепотка
Начинка:
кислые яблоки – 1 кг
сахар – 250 г
ванильные сухари – 100 г
сливочное масло – 100 г
корица – по вкусу
изюм – 100 г
лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Просейте дважды муку, чтобы она обогатилась воздухом, добавьте яйца, масло, соль и все тщательно перемешайте.
После – добавьте теплую воду, уксус, вымешайте, чтобы получилось эластичное тесто.
Руками сформируйте шар, смажьте его обязательно оливковым маслом, накройте полотенцем и так оставьте на 30 минут, чтобы оно подошло.
Начинка: яблоки помойте, удалите сердцевины, порежьте кубиком, добавьте сахар, корицу.
Изюм замочите в кипятке, после добавьте к яблокам.
Сухари обжарьте на сковороду до золотистости.
Готовое тесто выложите на стол присыпанный мукой, раскатайте, вложите начинку, аккуратно сверните штрудель;
Выложите на противень, отправьте в духовку на 30 минут при 200 С.
Готовый штрудель можно присыпать сахарной пудрой и орехи.
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