Что готовить на яблочный Спас: 5 обязательных блюд

В Украине 19 августа верующие и церковь чествуют Преображение Господне или второй Спас – яблочный. Это праздник урожая, в этот день каждый считал святым долгом – отнести в церковь на посвящение щедрые подарки природы: овощи, фрукты, грибы, мед в сотах, хлеб.

Сегодня редакция FoodOboz делится 5 блюдами, которые обязательно должны быть у каждого на столе в этот светлый праздник.

Яблочные пироги Вареники Компоты Пирожки с яблоками Яблочные штрудели

Рецепт яблочного пирога

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 300 г

яйца – 1 шт.

растительное масло – 1 ст. л.

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уксус – 1/4 ч. л.

теплая вода – 100 мл

соль – щепотка

Начинка:

кислые яблоки – 1 кг

сахар – 250 г

ванильные сухари – 100 г

сливочное масло – 100 г

корица – по вкусу

изюм – 100 г

лимонный сок – 1 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Просейте дважды муку, чтобы она обогатилась воздухом, добавьте яйца, масло, соль и все тщательно перемешайте. После – добавьте теплую воду, уксус, вымешайте, чтобы получилось эластичное тесто. Руками сформируйте шар, смажьте его обязательно оливковым маслом, накройте полотенцем и так оставьте на 30 минут, чтобы оно подошло. Начинка: яблоки помойте, удалите сердцевины, порежьте кубиком, добавьте сахар, корицу. Изюм замочите в кипятке, после добавьте к яблокам. Сухари обжарьте на сковороду до золотистости. Готовое тесто выложите на стол присыпанный мукой, раскатайте, вложите начинку, аккуратно сверните штрудель; Выложите на противень, отправьте в духовку на 30 минут при 200 С.

Готовый штрудель можно присыпать сахарной пудрой и орехи.

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