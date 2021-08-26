Что готовят современные украинцы: 5 популярных блюд

Современные украинцы очень чтят свои национальные кулинарные традиции. Несмотря на разнообразие разных кухонь мира, в каждом доме продолжают готовить и любить свои традиционные блюда.

Редакция FoodOboz собрала 5 самых популярных блюд, которые готовят современные украинцы.

Безусловно популярными украинскими блюдами были и остаются – борщ, голубцы, сало, холодец. Но стоит отметить, что по поиску в Google за последний год наибольшей популярностью среди украинцев пользовались такие блюда:

1. Солянка

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Это блюдо появилось примерно в XIV-XV веках. Солянкой тогда назвали густой суп, который обычно варили на рыбном бульоне с острыми приправами. Позже появились и другие варианты: мясной или грибной. Только одно в нем осталось неизменным – наваристость бульона, острый солено-кисловатый вкус и сильный аромат приправ. Также в суп добавляют соленые огурцы, квас, оливки, грибы и лимон.

Рецепт солянки с копченостями

Ингредиенты:

Мясо любое – 450 г

Ветчина, колбаса – 300 г

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 2-4 зуб.

Лук – 2 шт.

Маринованные огурцы – 2-4 шт.

Маслины – 10 шт.

Зелень любая – 1 пучок

Томатная паста – 1 ст. л.

Сметана – 2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Помойте мясо, порежьте средними кусками, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте целую луковицу, варите до кипения. Когда мясо в бульоне разварится – нарежьте ветчину, колбасу и отправьте в кастрюлю, перемешайте. Нарежьте соленые огурцы, маслины и отправьте в бульон, доведите до кипения. Лук измельчите вместе с чесноком и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соль, перец и томите все около 10 минут. Готовую пассеровку добавьте в бульон, перемешайте и варите еще 5-10 минут. Дайте блюду настояться, перед подачей можно добавить в тарелки сметану и лимон.

2. Деруны

Это простое блюдо имеет потрясающую историю – рецепт дерунов впервые был обнародован в 1830 году кулинаром польского происхождения Яном Шитлером. Считается, что именно этот способ приготовления и ингредиенты положили начало современному рецепту дерунов. Известно, что Шитлер позаимствовал и немного усовершенствовал рецепт немецких картофельных оладьей.

Украинцы готовят это блюдо очень часто, особенно в сезон молодого картофеля, блюдо приправляют сметаной и зеленью.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 1-2 шт.

мука – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

чеснок – 2 зуб.

лук – 1 шт.

растительное масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте и очистите картофель, натрите на крупной терке. Добавьте яйца, соль, муку, перец, натертый лук и чеснок, перемешайте. Разогрейте сковороду, налейте масло, выложите ложкой деруны и обжарьте до золотистости с двух сторон. Подавайте блюдо горячим, со сметаной и зеленью.

3. Суп харчо

Это национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали, который просто обожают украинцы. Он очень пряный, острый, с чесноком и зеленью. Стоит отметить, что отличается от обычных супов своей консистенцией – он очень густой.

4. Блины

Блины – простое в приготовлении, но необычайно вкусное блюдо, которое является главным символом праздника Масленицы. Украинцы их готовят не только на этот праздник, но и в любое время, особенно на завтрак. К ним можно сделать вкуснейшие начинки, начиная от мясных, заканчивая творогом, яблоками и маком.

Рецепт блинов

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

яйца – 3 шт.

мука – 200 г

масло сливочное (или растительное) – 30 г (2 ст. ложки)

сахар 30 г – (2 ст. ложки)

соль 2-3 г – (1/2 ч. ложки)

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, тщательно перемешайте. Муку просейте и добавьте, перемешайте, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны, влейте растительное масло и перемешайте. Разогрейте сковороду, пожарьте тонкие блины.

5. Пампушки

Это самое лучшее дополнение к украинскому борщу, особенно если их натереть чесноком с маслом. Готовятся они очень просто – достаточно всего лишь сделать хорошее тесто и вкусную чесночную заправку.

Рецепт пышных пампушек

Ингредиенты для теста:

1 ст. теплой воды

1 ст. л. сахара

3 ст. л. подсолнечного масла

щепотка соли

1 пакетик сухих дрожжей

3 ст. муки

5 зубчиков чеснока

Заправка:

1 ч. л. соли

2 ст. л. подсолнечного масла

3 зубчика чеснока

50 мл холодной воды

50 г укропа

Способ приготовления:

Муку хорошо просейте, чтобы она напиталась кислородом. В миске смешайте масло, сахар, соль, дрожжи, муку и замесите тесто. Скатайте из него шарики небольшого размера. Уложите в смазанную маслом форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга и поставьте в теплое место буквально 5-10 минут. Заправка: натрите чеснок, добавьте растительное масло, соль, измельченный укроп, все тщательно перемешайте. Пампушки отправьте выпекаться в духовку на 15 минут при 180 С. Достаньте их и смажьте чесночной заправкой.

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