Что готовят современные украинцы: 5 популярных блюд
Современные украинцы очень чтят свои национальные кулинарные традиции. Несмотря на разнообразие разных кухонь мира, в каждом доме продолжают готовить и любить свои традиционные блюда.
Редакция FoodOboz собрала 5 самых популярных блюд, которые готовят современные украинцы.
Безусловно популярными украинскими блюдами были и остаются – борщ, голубцы, сало, холодец. Но стоит отметить, что по поиску в Google за последний год наибольшей популярностью среди украинцев пользовались такие блюда:
1. Солянка
Это блюдо появилось примерно в XIV-XV веках. Солянкой тогда назвали густой суп, который обычно варили на рыбном бульоне с острыми приправами. Позже появились и другие варианты: мясной или грибной. Только одно в нем осталось неизменным – наваристость бульона, острый солено-кисловатый вкус и сильный аромат приправ. Также в суп добавляют соленые огурцы, квас, оливки, грибы и лимон.
Рецепт солянки с копченостями
Ингредиенты:
Мясо любое – 450 г
Ветчина, колбаса – 300 г
Лимон – 1 шт.
Чеснок – 2-4 зуб.
Лук – 2 шт.
Маринованные огурцы – 2-4 шт.
Маслины – 10 шт.
Зелень любая – 1 пучок
Томатная паста – 1 ст. л.
Сметана – 2-3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Лавровый лист – 1-2 шт.
Способ приготовления:
Помойте мясо, порежьте средними кусками, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте целую луковицу, варите до кипения.
Когда мясо в бульоне разварится – нарежьте ветчину, колбасу и отправьте в кастрюлю, перемешайте.
Нарежьте соленые огурцы, маслины и отправьте в бульон, доведите до кипения.
Лук измельчите вместе с чесноком и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соль, перец и томите все около 10 минут.
Готовую пассеровку добавьте в бульон, перемешайте и варите еще 5-10 минут.
Дайте блюду настояться, перед подачей можно добавить в тарелки сметану и лимон.
2. Деруны
Это простое блюдо имеет потрясающую историю – рецепт дерунов впервые был обнародован в 1830 году кулинаром польского происхождения Яном Шитлером. Считается, что именно этот способ приготовления и ингредиенты положили начало современному рецепту дерунов. Известно, что Шитлер позаимствовал и немного усовершенствовал рецепт немецких картофельных оладьей.
Украинцы готовят это блюдо очень часто, особенно в сезон молодого картофеля, блюдо приправляют сметаной и зеленью.
Рецепт дерунов
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
яйца – 1-2 шт.
мука – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
чеснок – 2 зуб.
лук – 1 шт.
растительное масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте и очистите картофель, натрите на крупной терке.
Добавьте яйца, соль, муку, перец, натертый лук и чеснок, перемешайте.
Разогрейте сковороду, налейте масло, выложите ложкой деруны и обжарьте до золотистости с двух сторон.
Подавайте блюдо горячим, со сметаной и зеленью.
3. Суп харчо
Это национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали, который просто обожают украинцы. Он очень пряный, острый, с чесноком и зеленью. Стоит отметить, что отличается от обычных супов своей консистенцией – он очень густой.
4. Блины
Блины – простое в приготовлении, но необычайно вкусное блюдо, которое является главным символом праздника Масленицы. Украинцы их готовят не только на этот праздник, но и в любое время, особенно на завтрак. К ним можно сделать вкуснейшие начинки, начиная от мясных, заканчивая творогом, яблоками и маком.
Рецепт блинов
Ингредиенты:
молоко – 500 мл
яйца – 3 шт.
мука – 200 г
масло сливочное (или растительное) – 30 г (2 ст. ложки)
сахар 30 г – (2 ст. ложки)
соль 2-3 г – (1/2 ч. ложки)
Способ приготовления:
Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, тщательно
перемешайте.
Муку просейте и добавьте, перемешайте, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны, влейте растительное масло и перемешайте.
Разогрейте сковороду, пожарьте тонкие блины.
5. Пампушки
Это самое лучшее дополнение к украинскому борщу, особенно если их натереть чесноком с маслом. Готовятся они очень просто – достаточно всего лишь сделать хорошее тесто и вкусную чесночную заправку.
Рецепт пышных пампушек
Ингредиенты для теста:
1 ст. теплой воды
1 ст. л. сахара
3 ст. л. подсолнечного масла
щепотка соли
1 пакетик сухих дрожжей
3 ст. муки
5 зубчиков чеснока
Заправка:
1 ч. л. соли
2 ст. л. подсолнечного масла
3 зубчика чеснока
50 мл холодной воды
50 г укропа
Способ приготовления:
Муку хорошо просейте, чтобы она напиталась кислородом.
В миске смешайте масло, сахар, соль, дрожжи, муку и замесите тесто.
Скатайте из него шарики небольшого размера.
Уложите в смазанную маслом форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга и поставьте в теплое место буквально 5-10 минут.
Заправка: натрите чеснок, добавьте растительное масло, соль, измельченный укроп, все тщательно перемешайте.
Пампушки отправьте выпекаться в духовку на 15 минут при 180 С.
Достаньте их и смажьте чесночной заправкой.
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