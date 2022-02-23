Что и как любила есть принцесса Диана и почему обедала только за круглым столом: делимся секретами

О жизни принцессы Уэльской Диане написано много книг и снято фильмов, в которых зрители могут поближе узнать много интересных фактов из ее захватывающей жизни.

Редакция FoodOboz собрала для вас интересные истории о рационе питания принцессы Дианы, а также о ее любимых блюдах и напитках, которые были опубликованы изданием Мarieclaire.

Историки не единожды отмечали, что Диана пережила булимию и послеродовую депрессию, и каждый раз это отражалось на ее питании и, якобы питалась сбалансировано во многом благодаря личному повару Даррену Макгрэди. Именно он готовил вкусные и полезные блюда, которые любила принцесса.

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Интересные факты:

1. Диана была плохим поваром

Личный повар готовил для Дианы 5 дней в неделю и даже на два дня выходныхоставлял подписанные тарелки с приготовленной едой в холодильнике, потому что она очень плохо готовила.

"Она была самым худшим, что могло случиться с кухней", – утверждает Макгрэди.

2. Любимые блюда Дианы

Повар утверждает, что были блюда пред которыми Диана не могу устоять, это – фаршированные перцы и баклажаны. Еще она очень любила хлеб и десерты, особенно – классический английский масляный пудинг с изюмом. А также Диана любила томатный мусс в низкокалорийном варианте и мусс из укропа с лобстером.

3. Любимые напитки Дианы

Макгрэди утверждает, что она не любила алкоголь, а пила легкие напитки, например просекко.

"Она любила персиковый Беллини, который готовится из персикового пюре и просекко", – утверждает повар.

Стоит отметить, что принцесса Диана была очень общительным человеком, она предпочитала разговаривать со всеми участниками трапезы за столом, поэтому обеденный стол был круглым, чтобы все было удобно видеть друг друга.

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