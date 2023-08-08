Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа. В этот день верующие идут в церковь, чтобы освятить травы, мед и мак. Это символизирует благодарность за плоды, уродившие урожая этого года, а также поминание мертвых. Также хозяйки готовят разнообразную выпечку, готовят разнообразную выпечку с медом и маком на праздник.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех блюд, которые можно приготовить на Маковея. Такой выпечкой отлично угощать родных.

Завиванец с маком и яблоками. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты для теста:

мука – 700 г в тесто и 50 для раскатки

дрожжи – 40 г

молоко – 220 мл

сахар – 200 г

растопленное сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт

желтки – 4 шт

щепотка соли

куркума – 1 ч.л для цвета и аромата

мускатный орех – 1/4 ч.л.

ваниль или ванильный сахар

Ингредиенты для маковой начинки:

мак – 150 г

сахар – 3-4 ст.л.

масло – 100 г

Ингредиенты для яблочной начинки:

яблоки – 4 шт

изюм – 100 г

масло – 1 ст.л.

сахар – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. В теплом молоке разводим свежие дрожжи, добавляем 1 ст.л сахара и 3-4 ст.л с горкой муки, хорошо вымешиваем, накрываем и отправляем подходить в теплое место.

2. Тем временем взбиваем до белого цвета: яйца, желтки, сахар, соль, специи, ваниль. К этой массе добавляем муку, растопленное сливочное масло, опару, вымешиваем тесто. Тесто не должно быть густым, должно липнуть в руки. Отправляем тесто в теплое место подходить. Мое увеличилось в 3 раза уже через час.

3. Готовим начинку. Мак запариваем в кипятке до набухания, перетираем, добавляя пару ложек сахара. К маку добавляем 100 г сливочного масла комнатной температуры, перемешиваем и отправляем в холодильник.

4. Яблоки чистим, нарезаем кубиками. Изюм запариваем. На сковороде растапливаем ложку сливочного масла, добавляем яблоки, тушим минут 5-10 до размягчения, добавляем изюм и сахар, тушим до карамелизации.

5. Тесто делим на 4 части, каждую часть раскатываем в прямоугольник, намазываем маком, посыпаем яблоками, заворачиваем в рулет, рулет разрезаем пополам и переплетаем две половинки, пытаясь сформировать завиванец начинкой вверх.

6. Завиванцы хорошо растут, не кладите слишком плотно. Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

Булка с маком. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником vdoma_smachno в Instagram.

Ингредиенты:

4 г сухих дрожжей (или 8 г свежих дрожжей)

50 г молока

1 яйцо

1 желток

50 г сахара

25 г сливочного масла

15 г рома/коньяка/апельсинового сока

240 г муки

цедра 1 лимона

ванильный сахар

Ингредиенты для начинки:

100 г мака

50 г сахара

Способ приготовления:

1. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить 0.5 ч.л. сахара.

2. Оставить на 15 минут.

3. Отдельно взбить в пену яйца с сахаром и ванильным сахаром.

4. Сливочное масло растопить и смешать с ромом. Теперь добавить это вместе с цедрой в яичную смесь, перемешать. Теперь все это вмешиваем в молочную смесь, постепенно добавляя муку. И замешиваем тесто.

5. Ставим тесто в теплое место на 1,5 часа, пока оно не поднимется.

6. Затем раскатываем очень тонко, смазываем мягким сливочным маслом (50 грамм), выкладываем маковую начинку и заворачиваем в рулет.

7. Разрезаем пополам и красиво скручиваем в плетеную булочку.

8. Даем постоять в тепле, пока булочка еще чуть-чуть поднимется (где-то 30 минут), и выпекаем 30-40 минут при температуре 170 градусов.

9. Сверху посыпаем пудрой.

Медовый хлеб. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya_food_blog в Instagram.

Ингредиенты:

мука 500 г

тёплая вода 280-300 мл.

дрожжи – 1 ст.л.

мед 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л

масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Смешать мед немного воды и дрожжи, соль с мукой, затем объединить эти две смеси вместе, добавить растительное масло.

2. Замешайте тесто, постепенно добавляя воду.

3. Оставить тесто подойти на 1 час.

4. Хорошо принять.

5. Сделать форму хлеба, выложить на противень и оставить еще на 40 минут.

6. Выпекать 25-30 минут. В режиме верх низ + обдув при температуре 200 градусов.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: