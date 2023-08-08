Что испечь на Медовый Спас-2023: топ-3 варианта блюд
Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа. В этот день верующие идут в церковь, чтобы освятить травы, мед и мак. Это символизирует благодарность за плоды, уродившие урожая этого года, а также поминание мертвых. Также хозяйки готовят разнообразную выпечку, готовят разнообразную выпечку с медом и маком на праздник.
Редакция FoodOboz подготовила подборку из трех блюд, которые можно приготовить на Маковея. Такой выпечкой отлично угощать родных.
Завиванец с маком и яблоками. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas_diet) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 700 г в тесто и 50 для раскатки
- дрожжи – 40 г
- молоко – 220 мл
- сахар – 200 г
- растопленное сливочное масло – 100 г
- яйца – 2 шт
- желтки – 4 шт
- щепотка соли
- куркума – 1 ч.л для цвета и аромата
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- ваниль или ванильный сахар
Ингредиенты для маковой начинки:
- мак – 150 г
- сахар – 3-4 ст.л.
- масло – 100 г
Ингредиенты для яблочной начинки:
- яблоки – 4 шт
- изюм – 100 г
- масло – 1 ст.л.
- сахар – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. В теплом молоке разводим свежие дрожжи, добавляем 1 ст.л сахара и 3-4 ст.л с горкой муки, хорошо вымешиваем, накрываем и отправляем подходить в теплое место.
2. Тем временем взбиваем до белого цвета: яйца, желтки, сахар, соль, специи, ваниль. К этой массе добавляем муку, растопленное сливочное масло, опару, вымешиваем тесто. Тесто не должно быть густым, должно липнуть в руки. Отправляем тесто в теплое место подходить. Мое увеличилось в 3 раза уже через час.
3. Готовим начинку. Мак запариваем в кипятке до набухания, перетираем, добавляя пару ложек сахара. К маку добавляем 100 г сливочного масла комнатной температуры, перемешиваем и отправляем в холодильник.
4. Яблоки чистим, нарезаем кубиками. Изюм запариваем. На сковороде растапливаем ложку сливочного масла, добавляем яблоки, тушим минут 5-10 до размягчения, добавляем изюм и сахар, тушим до карамелизации.
5. Тесто делим на 4 части, каждую часть раскатываем в прямоугольник, намазываем маком, посыпаем яблоками, заворачиваем в рулет, рулет разрезаем пополам и переплетаем две половинки, пытаясь сформировать завиванец начинкой вверх.
6. Завиванцы хорошо растут, не кладите слишком плотно. Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.
Булка с маком. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником vdoma_smachno в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 г сухих дрожжей (или 8 г свежих дрожжей)
- 50 г молока
- 1 яйцо
- 1 желток
- 50 г сахара
- 25 г сливочного масла
- 15 г рома/коньяка/апельсинового сока
- 240 г муки
- цедра 1 лимона
- ванильный сахар
Ингредиенты для начинки:
- 100 г мака
- 50 г сахара
Способ приготовления:
1. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить 0.5 ч.л. сахара.
2. Оставить на 15 минут.
3. Отдельно взбить в пену яйца с сахаром и ванильным сахаром.
4. Сливочное масло растопить и смешать с ромом. Теперь добавить это вместе с цедрой в яичную смесь, перемешать. Теперь все это вмешиваем в молочную смесь, постепенно добавляя муку. И замешиваем тесто.
5. Ставим тесто в теплое место на 1,5 часа, пока оно не поднимется.
6. Затем раскатываем очень тонко, смазываем мягким сливочным маслом (50 грамм), выкладываем маковую начинку и заворачиваем в рулет.
7. Разрезаем пополам и красиво скручиваем в плетеную булочку.
8. Даем постоять в тепле, пока булочка еще чуть-чуть поднимется (где-то 30 минут), и выпекаем 30-40 минут при температуре 170 градусов.
9. Сверху посыпаем пудрой.
Медовый хлеб. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya_food_blog в Instagram.
Ингредиенты:
- мука 500 г
- тёплая вода 280-300 мл.
- дрожжи – 1 ст.л.
- мед 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л
- масло – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Смешать мед немного воды и дрожжи, соль с мукой, затем объединить эти две смеси вместе, добавить растительное масло.
2. Замешайте тесто, постепенно добавляя воду.
3. Оставить тесто подойти на 1 час.
4. Хорошо принять.
5. Сделать форму хлеба, выложить на противень и оставить еще на 40 минут.
6. Выпекать 25-30 минут. В режиме верх низ + обдув при температуре 200 градусов.
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