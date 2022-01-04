Что испортит фарш для котлет и вкус блюда: ответ кулинара
Котлеты – любимое мясное блюдо многих, ведь оно очень сытное, вкусное и готовится около 30-40 минут. Но очень часто они получаются "забитыми", не вкусными, пережаренными или сырыми и даже разваливаются.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом удачных и вкусных домашних котлет, а также раскрыла секреты, как сделать так, чтобы они не разваливались, а были сочными и мягкими, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Секрет от кулинара: не нужно пропускать все продукты вместе с фаршем через мясорубку. Нужно пропустить каждый ингредиент отдельно и просто мешать их все вместе.
Ингредиенты:
Фарш – 750 г
Лук – 170 г
Чеснок – 10 г
Яйца – 2 шт.
Хлеб – 110 г
Вода – 90 г
Соль, перец – по вкусу
Панировочные сухари – 100 г
Способ приготовления:
1. Измельчите лук и чеснок в блендере.
2. Туда добавьте яйца и белый хлеб, который нужно предварительно замочить в воде. Его можно перебить в блендере или хорошо размять руками.
3. В эту смесь добавьте специи, соль и переложите в фарш, все хорошо вымешайте.
4. Руками сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях.
5. Обжарьте котлеты на растительном масле до готовности.
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