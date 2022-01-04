Что испортит фарш для котлет и вкус блюда: ответ кулинара

Котлеты – любимое мясное блюдо многих, ведь оно очень сытное, вкусное и готовится около 30-40 минут. Но очень часто они получаются "забитыми", не вкусными, пережаренными или сырыми и даже разваливаются.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом удачных и вкусных домашних котлет, а также раскрыла секреты, как сделать так, чтобы они не разваливались, а были сочными и мягкими, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Секрет от кулинара: не нужно пропускать все продукты вместе с фаршем через мясорубку. Нужно пропустить каждый ингредиент отдельно и просто мешать их все вместе.

Ингредиенты:

Фарш – 750 г

Лук – 170 г

Чеснок – 10 г

Яйца – 2 шт.

Хлеб – 110 г

Вода – 90 г

Соль, перец – по вкусу

Панировочные сухари – 100 г

Способ приготовления:

1. Измельчите лук и чеснок в блендере.

2. Туда добавьте яйца и белый хлеб, который нужно предварительно замочить в воде. Его можно перебить в блендере или хорошо размять руками.

3. В эту смесь добавьте специи, соль и переложите в фарш, все хорошо вымешайте.

4. Руками сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях.

5. Обжарьте котлеты на растительном масле до готовности.

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