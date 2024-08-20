Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

Вкусно приготовить рис выходит далеко не всегда. Продукт слипается и, в результате, просто пригорает в кастрюлю. Есть такое блюдо просто невозможно.

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Поэтому редакция FoodOboz расскажет об ошибках, часто допускаемых при приготовлении риса. Такой продукт требует особой технологии.

Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

Вы варите неправильный рис

Если вы хотите сварить рис для гарнира, нужно выбрать верный вид крупы. Это может быть, например, сорт "Жасмин" – это длиннозернистый рис, прекрасно сохраняющий текстуру и склеивается после отваривания.

Не забывайте о крышке

Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

Рис все время должен вариться под крышкой. Очень важно не поднимать его во время приготовления продукта.

Не добавляйте слишком много или слишком мало жидкости

Рис нужно заливать двойной порцией воды. Нельзя прибавлять ни больше, ни меньше. В противном случае продукт будет невкусным.

Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

Не заливайте холодной водой

Запомните немаловажный момент – рис нужно выкладывать в уже горячую воду. Именно этот шаг является залогом того, что крупа получится рассыпчатой.

Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

Большой огонь

Варить рис нужно только на минимальном огне. Если температура будет очень большой, из риса начнет выделяться избыточный крахмал, и именно поэтому рис будет слипаться.

Что категорически нельзя делать во время приготовления риса: вы просто испортите продукт

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