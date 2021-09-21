Что категорически нельзя готовить в мультиварке и почему: ТОП-7 продуктов
Мультиварка – безусловно полезный кухонный девайс, который упрощает и экономит время готовки и прибывания на кухне в несколько раз. Казалось бы, что это заменимый "помощник" без которого не обойтись каждой хозяйке, но и здесь есть свои минусы.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет вам подробнее, какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке и самое главное – почему.
1. Овощи
Если вы хотите испортить ценные и полезные овощи, такие как: зеленый горошек, шпинат, томаты и нежную спаржу – тогда приготовьте их в мультиварке, там они точно превратятся в кашу.
2. Ароматная и румяная выпечка
Мультиварка для таких изделий – не лучший вариант, так как там точно не получатся пироги, кексы, а тем более – бисквит. Во-первых – тесто пропекается не одинаково, во-вторых – из-за конденсата оно будет влажным, тяжелым и не вкусным.
3. Безе
Это очень нежный десерт, который точно не получится в мультиварке. Для него нужна низкая температура и сухая атмосфера, а в мультиварке влажно.
4. Попкорн
Все дело в том, что для приготовления попкорна нужна температура 200 С, а в мультиварках максимум – 175 С.
5. Блюда с вином
Для того, чтобы блюда с вином были ароматными и вкусными нужно, чтобы оно хорошо выпарилось, а в мультиварке это сделать невозможно и алкоголь просто испортит блюдо.
6. Молочные каши
Во-первых каша там готовится очень долго и практически всегда молоко "убегает". Поэтому лучше всего такие блюда готовить на плите.
7. Блины
Вам не удасться пожарить в мультиварке блины, так как они даже не смогут "прихватиться" в глубокой чаше мультиварки, вы не сможете их перевернуть, потому что это будет молочная жижа. Поэтому их также лучше всего жарить на сковороде.
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