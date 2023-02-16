Качественное варенье имеет хороший цвет, аромат и естественный блеск. Также может долго стоять в погребе. Но если ваш джем помутнел, начал покрываться плесенью или вы наблюдаете ухудшение состояния емкости – это свидетельствует о том, что десерт был приготовлен неправильно.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках в приготовлении вкусного варенья.

Некачественные плоды

Нельзя готовить варенье из гнилых и поврежденных плодов. Даже если есть незначительное количество плесени. Необходимо тщательно отобрать костные ягоды и фрукты. Лучше всего использовать именно домашние.

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Правильная посуда

Для приготовления варенья лучше выбирать эмалированную или стальную посуду. Края в нем должны быть широкими. Таким образом, массу будет удобно перемешивать, лишняя влага будет испаряться, варенье загустеет и не будет пригорать.

Попадание лишних запахов

Во время приготовления варенья не стоит варить что-нибудь еще на кухне. Варенье сразу впитывает лишние ароматы. Один раз можно кипятить землянику, ежевику, малину, а все остальные ягоды и фрукты для приготовления варенья кипятят в 2-3 мероприятия.

Ошибка в расфасовке

Большой ошибкой считается разливать варенье в банки сразу после приготовления. Чтобы все вкусы равномерно распределились, а масса получилась густой – нужно ее сначала охладить.

Грязная тара

Даже одна капля воды может испортить варенье. Поэтому банка должна быть абсолютно чистой и сухой. Если варенье уже готово – в центре образуется пенка. Если капнуть варенье на тарелку – оно не должно растекаться.

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