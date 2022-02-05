Что может испортить домашнюю пиццу: самые распространенные ошибки

Часто домашняя пицца получается больше похожа на пирог. Тесто достаточно грубое, а хрустящих бортиков и аппетитного золотистого цвета нет. И это неудивительно, ведь пицца имеет особую технологию приготовления и в ее тонкостях нужно разобраться.

Об ошибках, которые хозяйки часто совершают во время приготовления пиццы, рассказало известное американское издание INSIDER.

Неправильная последовательность добавления ингредиентов

Последовательность добавления ингредиентов имеет большое значение для вкуса пиццы. Начинать нужно с муки и дрожжей, затем медленно добавлять воду, а потом соль. Никогда нельзя добавлять соль и дрожжи одновременно, потому что тесто не поднимется.

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Дать тесту настояться в холодильнике

Это неправильное решение. Лучше всего масса подойдет при комнатной температуре. И для этого ей нужно время. Можно оставить даже на всю ночь. Чем дольше – тем лучше.

Использование обычной муки

Если использовать обычную муку, тесто будет достаточно забитым и даже то, что вы дадите ему время настояться, не поможет. Чтобы структура была эластичной, следует добавить кукурузную или манную муку.

Ставить пиццу в холодную духовку

Для того чтобы тесто равномерно пропеклось, было пышным и золотистым, перед приготовлением духовку нужно прогреть не менее 45 минут при максимальной температуре. И именно высокие температуры будут способствовать тому, что тесто поднимется.

Использование неправильной формы для выпечки

Пиццу нужно готовить на той поверхности, которая производит тепло. Идеально для этого подойдет специальный камень. Он прогревает нижнюю часть теста и способствует образованию хрустящей золотистой корочки. Если такого девайса нет – можно использовать перевернутый противень.

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