Период консервирования в разгаре. И хозяйки всегда хотят сделать много варенья и овощных закруток на зиму. Но довольно часто продукты просто портятся, становятся невкусными и вредными. Все это из-за ряда ошибок, которые допускают во время приготовления.

Редакция FoodOboz расскажет, что может сделать вашу консервацию вредной. Многие даже об этом не подозревают этого.

Плохие плоды

Для того, чтобы приготовить консервацию, часто используют те плоды, которые имеют повреждения. Все потому, чтобы просто не выбрасывать продукты, которые уже начали портиться. Но следует помнить о том, что в испорченных плодах могут содержаться микотоксины. Это концерогены. На эти вещества не влияет термическая обработка. Потому консервация будет вредной.

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Косточки в плодах

Если вы хотите, чтобы ваше варенье из малины или вишни долго хранилось и не было вредным – обязательно вынимайте косточки. В них содержится амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Она просто отравляет организм.

Добавление аспирина

Аспирин довольно часто используют при консервировании огурцов. Так овощи подольше сохраняются. Но в больших дозах салициловая кислота может быть токсичная и отрицательно влияет на слизистую желудка. Также огурцы, которые приготовлены таким образом, нельзя использовать как закуску к алкоголю.

Переваривание консервации с плесенью

Если на консервации появляется плесень – продукт сразу нужно выбрасывать. Переваривание не исправит ситуацию. А употребление такого продукта будет только отравлять организм.

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