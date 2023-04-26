Окрошка – одно из самых популярных весенних блюд. Такая пища очень легкая, хорошо утоляет жажду. В составе много свежих овощей и зелени. Но для того, чтобы сделать окрошку действительно вкусной, нужно учесть несколько моментов.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые могут испортить вашу окрошку. Чаще всего окрошку готовят на сыворотке или на квасе.

Магазинный квас

Обычный квас для питья, который продается в магазинах, имеет очень сладкий вкус. Поэтому лучше выбрать именно тот, который сделан специально для приготовления окрошки. Или сделать его в домашних условиях. Очень вкусно, если квас имеет легкую кислинку.

Видео дня

Без зеленого лука

Именно молодой и свежий лук – это незаменимый ингредиент для окрошки. Он обладает ярким вкусом, прекрасно сочетается с овощами. Этот компонент придает пикантности блюду и аромат.

Приготовление окрошки без заправки

Идеальная окрошка должна быть пряной и насыщенной. Поэтому недостаточно просто залить овощи квасом или сывороткой. Очень важно сделать заправку на основе горчицы или хрена.

Перезревшие овощи

Перезревшие огурцы обладают довольно горьким вкусом. То же касается и редиса. К тому же, такие компоненты имеют жесткую текстуру, поэтому блюдо получится невкусным. Выбирайте для окрошки именно свежие и молодые овощи.

Мелко нарезанные компоненты

Окрошка – это то блюдо, где должен чувствоваться вкус каждого овоща. Поэтому нарезать компоненты нужно средними кусочками. И ни в коем случае не натирать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: