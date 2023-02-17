Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Но сделать изделия идеальными выходит далеко не у всех. Вся проблема в замешивании теста. В некоторых случаях оно просто непригодно для употребления. Поэтому редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые просто портят тесто на пельме

Мука плохого качества

На пельмени лучше выбирать муку именно высшего сорта. И здесь совсем не нужны эксперименты с разными видами – лучше всего выбрать обычное пшеничное. Перед приготовлением муку нужно обязательно просеять.

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Температура компонентов для теста

Чтобы тесто получилось эластичным, яйца должны быть холодными. Вода – не выше четырех градусов

Добавление соли

Тесто на пельмени должно быть пресным. Соль останавливает образование клейковины. Тесто получится не эластичным и будет плохо раскатываться. Для вкуса соленым можно сделать фарш.

Приготовление пельменей сразу после замеса

После замешивание тесто нужно отставить на время. Всего за 20 минут клейковина достаточно набухнет, и тесто будет эластичным и упругим. Из него будет очень удобно лепить пельмени. Очень важно в это время накрыть тесто полотенцем, чтобы оно не обветривалось.

Большое количество муки

Часто кажется, что тесто недостаточно плотное. Поэтому хочется сразу добавить больше муки. Но это только приводит к тому, что тесто забивается.

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