Из фарша чаще всего готовят котлеты. Но такое блюдо достаточно жирное и требует много времени. Поэтому лучшим вариантом будет сделать сытные и сочные мясные гнезда. Фарш отлично дополняет грибная начинка с сыром. Все быстро запекается и не нужно долго стоять у плиты.

Идея приготовления мясных гнезд с грибной начинкой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Ингредиенты:

мясной фарш – 700 г

шампиньоны – 500 г

лук – 1 шт

лук для фарша – 1/2

паприка – 0,5 ч.л.

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сухой чеснок – 0,5 ч.л.

яйца – 1 шт

сыр твердый – 150 г

майонез или сметана

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны и лук измельчаем и обжариваем на сковороде солим и перчим по вкусу.

2. К мясному фаршу добавляем яйцо, паприку, сухой чеснок, измельченный лук, соль и перец по вкусу. хорошо перемешиваем, отбивая мясо.

3. Формируем шарики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанным маслом.

4. Шарики прижимаем и делаем углубление.

5. Обжаренные грибы выкладываем на сформированные гнезда, делаем сеточку из майонеза, ставим в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут.

6. Затем достаем из духовки, посыпаем натертым сыром и еще в духовку на 5 минут.

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