Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда
Из фарша чаще всего готовят котлеты. Но такое блюдо достаточно жирное и требует много времени. Поэтому лучшим вариантом будет сделать сытные и сочные мясные гнезда. Фарш отлично дополняет грибная начинка с сыром. Все быстро запекается и не нужно долго стоять у плиты.
Идея приготовления мясных гнезд с грибной начинкой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 700 г
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 шт
- лук для фарша – 1/2
- паприка – 0,5 ч.л.
- сухой чеснок – 0,5 ч.л.
- яйца – 1 шт
- сыр твердый – 150 г
- майонез или сметана
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Шампиньоны и лук измельчаем и обжариваем на сковороде солим и перчим по вкусу.
2. К мясному фаршу добавляем яйцо, паприку, сухой чеснок, измельченный лук, соль и перец по вкусу. хорошо перемешиваем, отбивая мясо.
3. Формируем шарики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанным маслом.
4. Шарики прижимаем и делаем углубление.
5. Обжаренные грибы выкладываем на сформированные гнезда, делаем сеточку из майонеза, ставим в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут.
6. Затем достаем из духовки, посыпаем натертым сыром и еще в духовку на 5 минут.
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