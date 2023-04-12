Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

Из фарша чаще всего готовят котлеты. Но такое блюдо достаточно жирное и требует много времени. Поэтому лучшим вариантом будет сделать сытные и сочные мясные гнезда. Фарш отлично дополняет грибная начинка с сыром. Все быстро запекается и не нужно долго стоять у плиты.

Идея приготовления мясных гнезд с грибной начинкой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

Ингредиенты:

  • мясной фарш – 700 г
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1 шт
  • лук для фарша – 1/2
  • паприка – 0,5 ч.л.
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  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.
  • яйца – 1 шт
  • сыр твердый – 150 г
  • майонез или сметана
  • соль и перец по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

1. Шампиньоны и лук измельчаем и обжариваем на сковороде солим и перчим по вкусу.

2. К мясному фаршу добавляем яйцо, паприку, сухой чеснок, измельченный лук, соль и перец по вкусу. хорошо перемешиваем, отбивая мясо.

Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

3. Формируем шарики, выкладываем на противень, застеленный пергаментом и смазанным маслом.

4. Шарики прижимаем и делаем углубление.

Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

5. Обжаренные грибы выкладываем на сформированные гнезда, делаем сеточку из майонеза, ставим в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут.

Что можно быстро приготовить из фарша: вариант сытного и сочного блюда

6. Затем достаем из духовки, посыпаем натертым сыром и еще в духовку на 5 минут.

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