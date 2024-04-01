Мясо и картофель – это универсальные ингредиенты, которые есть на каждой кухне и из них всегда можно приготовить что-то вкусное. Как вариант, простую запеканку. Такое блюдо очень выручает, когда нужно быстро придумать сытный обед для всей семьи.

Идея приготовления сытной запеканки из мяса и картофеля опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

свинина – 350 г

фелата или брынза – 70-100

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твердый сыр – 200 г

майонез или сметана – 3-4 ст.л.

соль, паприка, перец черный молотый, приправа к картофелю, соль по вкусу

Для маринада:

соевый соус – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

перец черный молотый, соль по вкусу.

картофель – 5-6 шт (средние)

масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать, замариновать и оставить на 20 минут.

2. Выложить на противень для запекания картофель с приправами и маслом, на верх мясо.

3. Поставить в духовку при 200 градусах на 30 минут (сверху накрыть фольгой).

4. Достать и сверху смазать сырной смесью.

5. Отправить в духовку еще на 7-10 минут при температуре 220 градусов для образования румяной корочки сверху.

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