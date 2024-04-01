Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке
Мясо и картофель – это универсальные ингредиенты, которые есть на каждой кухне и из них всегда можно приготовить что-то вкусное. Как вариант, простую запеканку. Такое блюдо очень выручает, когда нужно быстро придумать сытный обед для всей семьи.
Идея приготовления сытной запеканки из мяса и картофеля опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- свинина – 350 г
- фелата или брынза – 70-100
- твердый сыр – 200 г
- майонез или сметана – 3-4 ст.л.
- соль, паприка, перец черный молотый, приправа к картофелю, соль по вкусу
Для маринада:
- соевый соус – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- перец черный молотый, соль по вкусу.
- картофель – 5-6 шт (средние)
- масло – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать, замариновать и оставить на 20 минут.
2. Выложить на противень для запекания картофель с приправами и маслом, на верх мясо.
3. Поставить в духовку при 200 градусах на 30 минут (сверху накрыть фольгой).
4. Достать и сверху смазать сырной смесью.
5. Отправить в духовку еще на 7-10 минут при температуре 220 градусов для образования румяной корочки сверху.
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