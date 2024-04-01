Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

Мясо и картофель – это универсальные ингредиенты, которые есть на каждой кухне и из них всегда можно приготовить что-то вкусное. Как вариант, простую запеканку. Такое блюдо очень выручает, когда нужно быстро придумать сытный обед для всей семьи.

Идея приготовления сытной запеканки из мяса и картофеля опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia_smachno_tyt в Instagram. Сверху выходит аппетитная золотистая корочка.

Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

Ингредиенты:

  • свинина – 350 г
  • фелата или брынза – 70-100
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  • твердый сыр – 200 г
  • майонез или сметана – 3-4 ст.л.
  • соль, паприка, перец черный молотый, приправа к картофелю, соль по вкусу

Для маринада:

  • соевый соус – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • перец черный молотый, соль по вкусу.
  • картофель – 5-6 шт (средние)
  • масло – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

1. Мясо нарезать, замариновать и оставить на 20 минут.

Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

2. Выложить на противень для запекания картофель с приправами и маслом, на верх мясо.

Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

3. Поставить в духовку при 200 градусах на 30 минут (сверху накрыть фольгой).

4. Достать и сверху смазать сырной смесью.

Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

5. Отправить в духовку еще на 7-10 минут при температуре 220 градусов для образования румяной корочки сверху.

Что можно быстро приготовить из мяса и картофеля на обед: бюджетное и сытное блюдо в духовке

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