Видео дня
Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся
Для того чтобы оладьи не распадались и держали форму, в тесто добавляют яйца. Но для лучшего вкуса этот продукт можно поменять. К примеру, бананом. Он сделает изделия в меру сладким, а вязкая текстура скрепит тесто и не даст ему растекться по сковороде.
Идея приготовления оладий на кефире без яиц опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Банан должен быть очень спелым и сладким.
Ингредиенты:
- 150 мл кефира
- 0,5 ч.л. соды
- 3 ст.л. цельнозерновой, овсяной или пшеничной муки
- 4 ст.л. пшеничной муки
- 1 спелый сладкий банан
- 70-80 грамм кисломолочного сыра (чем меньше крупинки, тем лучше)
- сахар – по вкусу
- ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для теста соединить кефир, муку, сахар, творог и соду. Тесто должно быть немного вязкое.
2. Добавить измельченный банан (не пюре).
3. Хорошо размешать.
4. Смазать маслом сковороду.
5. Выпекать с обеих сторон на небольшом огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: