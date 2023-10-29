Для того чтобы оладьи не распадались и держали форму, в тесто добавляют яйца. Но для лучшего вкуса этот продукт можно поменять. К примеру, бананом. Он сделает изделия в меру сладким, а вязкая текстура скрепит тесто и не даст ему растекться по сковороде.

Идея приготовления оладий на кефире без яиц опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Банан должен быть очень спелым и сладким.

Ингредиенты:

150 мл кефира

0,5 ч.л. соды

3 ст.л. цельнозерновой, овсяной или пшеничной муки

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4 ст.л. пшеничной муки

1 спелый сладкий банан

70-80 грамм кисломолочного сыра (чем меньше крупинки, тем лучше)

сахар – по вкусу

ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для теста соединить кефир, муку, сахар, творог и соду. Тесто должно быть немного вязкое.

2. Добавить измельченный банан (не пюре).

3. Хорошо размешать.

4. Смазать маслом сковороду.

5. Выпекать с обеих сторон на небольшом огне.

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