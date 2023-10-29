Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

Для того чтобы оладьи не распадались и держали форму, в тесто добавляют яйца. Но для лучшего вкуса этот продукт можно поменять. К примеру, бананом. Он сделает изделия в меру сладким, а вязкая текстура скрепит тесто и не даст ему растекться по сковороде.

Идея приготовления оладий на кефире без яиц опубликована на странице фудблогера Нины с ником moireceptuforeva в Instagram. Банан должен быть очень спелым и сладким.

Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

Ингредиенты:

  • 150 мл кефира
  • 0,5 ч.л. соды
  • 3 ст.л. цельнозерновой, овсяной или пшеничной муки
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  • 4 ст.л. пшеничной муки
  • 1 спелый сладкий банан
  • 70-80 грамм кисломолочного сыра (чем меньше крупинки, тем лучше)
  • сахар – по вкусу
  • ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

1. Для теста соединить кефир, муку, сахар, творог и соду. Тесто должно быть немного вязкое.

2. Добавить измельченный банан (не пюре).

Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

3. Хорошо размешать.

Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

4. Смазать маслом сковороду.

5. Выпекать с обеих сторон на небольшом огне.

Что можно добавить в оладьи вместо яиц: получатся пышными и не распадутся

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