Если у вас кончился хлеб, не стоит сразу бежать в магазин, чтобы приобрести его. Скорее всего, на вашей кухне есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы приготовить ему достойную замену.

Недавно фудблогер Maya Leinenbach в своем TikTok рассказала, что можно приготовить вместо хлеба, потратив всего 15 минут. Блогер заверила, что приготовив этот "заменитель" только раз, у вас больше не будет желания покупать магазинный хлеб.

Видео дня

Ингредиенты

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль - щепотка

Йогурт – 180 гр

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Муку просеиваем в миску вместе с разрыхлителем.

2. Добавляем соль, йогурт и растительное масло.

3. Замешиваем тесто до тех пор, пока не получится равномерная консистенция.

4. Распределяем тесто на 8 равных частей и раскатываем.

5. Отправляем тесто на сковороду. Как только появятся пузырьки – переворачиваем на другую сторону.

6. Снимаем со сковороды и выкладываем на полотенце, чтобы лепешки остались мягкими.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты: