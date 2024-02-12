Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас
Если у вас кончился хлеб, не стоит сразу бежать в магазин, чтобы приобрести его. Скорее всего, на вашей кухне есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы приготовить ему достойную замену.
Недавно фудблогер Maya Leinenbach в своем TikTok рассказала, что можно приготовить вместо хлеба, потратив всего 15 минут. Блогер заверила, что приготовив этот "заменитель" только раз, у вас больше не будет желания покупать магазинный хлеб.
Ингредиенты
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Соль - щепотка
- Йогурт – 180 гр
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Муку просеиваем в миску вместе с разрыхлителем.
2. Добавляем соль, йогурт и растительное масло.
3. Замешиваем тесто до тех пор, пока не получится равномерная консистенция.
4. Распределяем тесто на 8 равных частей и раскатываем.
5. Отправляем тесто на сковороду. Как только появятся пузырьки – переворачиваем на другую сторону.
6. Снимаем со сковороды и выкладываем на полотенце, чтобы лепешки остались мягкими.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты: