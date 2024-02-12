Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас

Если у вас кончился хлеб, не стоит сразу бежать в магазин, чтобы приобрести его. Скорее всего, на вашей кухне есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы приготовить ему достойную замену.

Недавно фудблогер Maya Leinenbach в своем TikTok рассказала, что можно приготовить вместо хлеба, потратив всего 15 минут. Блогер заверила, что приготовив этот "заменитель" только раз, у вас больше не будет желания покупать магазинный хлеб.

Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас
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Ингредиенты

  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Соль - щепотка
  • Йогурт – 180 гр
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Муку просеиваем в миску вместе с разрыхлителем.

Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас

2. Добавляем соль, йогурт и растительное масло.

3. Замешиваем тесто до тех пор, пока не получится равномерная консистенция.

Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас

4. Распределяем тесто на 8 равных частей и раскатываем.

5. Отправляем тесто на сковороду. Как только появятся пузырьки – переворачиваем на другую сторону.

Что можно испечь вместо хлеба за 15 минут: рецепт, который спасет вас

6. Снимаем со сковороды и выкладываем на полотенце, чтобы лепешки остались мягкими.

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