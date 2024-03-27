Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
300
Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

Картофель – это тот продукт, который есть на кухне всегда. И если просто жарить или варить овощ вам надоело – сделайте из него полноценную сытую запеканку. Пока обед в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Для начинки также пригодится куриное филе.

Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

Ингредиенты:

  • картофельное пюре (картофель + молоко + масло)
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  • куриное филе
  • лук
  • шампиньоны
  • сливки
  • сыр
  • зелень
  • специи

Способ приготовления:

Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

1. Сделать картофельное пюре.

2. Для мясной начинки обжарить филе, нарезанное кусочками до румяности.

Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

3. На той же сковороде обжарить лук с грибами.

4. Добавить обжаренное филе.

Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

5. Добавить сливки и тушить.

Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

6. Собрать запеканку, выложив слоями картофельное пюре, мясную начинку, сыр.

7. Выпекать в разогретой до 180 духовке, пока сыр не расплавится.

Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда

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