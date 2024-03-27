Картофель – это тот продукт, который есть на кухне всегда. И если просто жарить или варить овощ вам надоело – сделайте из него полноценную сытую запеканку. Пока обед в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Для начинки также пригодится куриное филе.

Ингредиенты:

картофельное пюре (картофель + молоко + масло)

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куриное филе

лук

шампиньоны

сливки

сыр

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Сделать картофельное пюре.

2. Для мясной начинки обжарить филе, нарезанное кусочками до румяности.

3. На той же сковороде обжарить лук с грибами.

4. Добавить обжаренное филе.

5. Добавить сливки и тушить.

6. Собрать запеканку, выложив слоями картофельное пюре, мясную начинку, сыр.

7. Выпекать в разогретой до 180 духовке, пока сыр не расплавится.

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