Что можно приготовить из картофельного пюре: полноценное блюдо для сытного обеда
Картофель – это тот продукт, который есть на кухне всегда. И если просто жарить или варить овощ вам надоело – сделайте из него полноценную сытую запеканку. Пока обед в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Для начинки также пригодится куриное филе.
Ингредиенты:
- картофельное пюре (картофель + молоко + масло)
- куриное филе
- лук
- шампиньоны
- сливки
- сыр
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Сделать картофельное пюре.
2. Для мясной начинки обжарить филе, нарезанное кусочками до румяности.
3. На той же сковороде обжарить лук с грибами.
4. Добавить обжаренное филе.
5. Добавить сливки и тушить.
6. Собрать запеканку, выложив слоями картофельное пюре, мясную начинку, сыр.
7. Выпекать в разогретой до 180 духовке, пока сыр не расплавится.
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